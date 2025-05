UFC: Douglas Silva recebe suspensão de seis meses após flagra em exame antidoping

No fim de fevereiro, Douglas Silva de Andrade foi retirado de última hora do UFC Vegas 103 mesmo após vencer a balança, sem grandes explicações. O motivo foi revelado na noite desta quinta-feira (1º): o brasileiro foi flagrado em um exame antidoping e teve sua participação no evento vetada pelo Ultimate. O peso-galo (61 kg) paraense testou positivo para furosemida, substância proibida pela 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD) e, assim, recebeu uma suspensão de seis meses.

O fatídico teste foi realizado no dia 14 de fevereiro, através de uma amostra de urina, enquanto 'D'Silva' estava no Pará. Seu resultado, porém, só chegou até o UFC momentos após a realização da pesagem do card 'Vegas 103', no fim do mesmo mês. Ciente da infração, a liga optou por retirar o brasileiro do show, em que mediria forças contra John Castañeda

Suplemento contaminado

Em sua defesa, Douglas enviou um suplemento que estava consumindo à época para análise laboratorial do UFC. Mesmo não tendo furosemida em sua embalagem, foi detectada a presença do diurético no produto. Após checarem novamente e chegarem ao mesmo resultado, foi concluído que o lutador brasileiro acabou ingerindo uma suplementação contaminada. Como não possui histórico de doping, 'D'Silva recebeu um gancho mais brando, de somente seis meses.

Futuro incerto

A suspensão de Douglas será retroativa à data em que o atleta foi retirado do UFC Vegas 103. Sendo assim, o brasileiro estará apto a competir novamente a partir do dia 28 de agosto. Prestes a completar 40 anos, porém, o veterano paraense pode estar em uma situação delicada. Em reta final de carreira, ainda não se sabe se Andrade voltará automaticamente para o Ultimate ou se precisará buscar um novo lar em outra liga de MMA rival.

Desde o fim de 2023, a USADA (agência antidoping americana) rompeu com o UFC e não regula mais seu plantel de atletas. Atualmente, a coleta de amostras é conduzida pela 'Drug Free Sport International', enquanto a administração e as sanções são supervisionadas de forma independente pelo 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD).

