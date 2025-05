Tinder? Johnny Walker revela como aprendeu a falar inglês de forma inusitada

Conhecido pelo estilo irreverente dentro e fora do octógono, o lutador brasileiro Johnny Walker surpreendeu ao revelar os métodos inusitados que usou para aprender inglês. Durante participação no podcast 'Verse Us com Eric Nicksick', o meio-pesado (93 kg) do UFC contou que dois aplicativos foram fundamentais no processo de aprendizagem: Duolingo e Tinder.

Walker, natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, passou por diversos países durante sua trajetória no MMA. No início da carreira, enquanto treinava na Escócia, sentiu a necessidade de se aprofundar no inglês para se comunicar melhor e expandir seu impacto internacionalmente. Foi aí que decidiu apostar em duas plataformas populares de smartphone - uma delas, inusitadamente, de relacionamentos.

"Meus melhores professores foram o Duolingo e o Tinder. Tive 100 matches no Tinder. Não estou dizendo que sou bonito, mas eu era o gringo ali. Elas queriam alguém diferente do que estavam acostumadas a ver", contou, aos risos.

Segundo o próprio lutador, as conversas com as usuárias do aplicativo, combinadas com os exercícios do Duolingo, foram essenciais para que ele ganhasse fluência no idioma em apenas três meses. Apesar do bom humor na entrevista, o esforço de Walker mostra um lado mais comprometido do atleta com a carreira internacional. Dominar o inglês é um diferencial importante dentro do UFC, organização aonde grande parte da comunicação com a mídia, fãs e promotores é feita nesse idioma.

Fase complicada

Atualmente, Johnny Walker ocupa a 11ª colocação no ranking dos meio-pesados e vive um momento instável na carreira, com três lutas seguidas sem vitória. Das suas últimas oito aparições no octógono, o brasileiro venceu apenas três, sofreu quatro derrotas e teve uma luta encerrada sem resultado, após um golpe ilegal de Magomed Ankalaev em outubro de 2023. Agora, Walker se prepara para retornar à ação no dia 7 de junho, no UFC 316, onde enfrentará o invicto russo Azamat Murzakanov em busca de reabilitação na divisão.

