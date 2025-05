Surfe: Líder do ranking, Italo dá show, voa e avança em Gold Coast

Do UOL, em São Paulo

Líder do ranking mundial, o brasileiro Italo Ferreira deu show em sua primeira bateria na etapa de Gold Coast da WSL e avançou de fase.

O que aconteceu

Italo venceu a bateria com somatório de 16.03 (8.03 e 8.00). O brasileiro não deu chances para os adversários desde o início, escolheu bem as ondas, mostrou repertório e até arriscou aéreos.

Liam O'Brien ficou em segundo lugar com somatório de 15.77 (8.07 e 7.79) e também avançou. No final, ele encontrou uma onda com tubo e levou a torcida a pedir nota 10, mas não foi o que os juízes definiram.

O também australiano Julian Wilson ficou em terceiro com 14.07 (7.40 e 6.67). Ele vai para a repescagem.

Italo destacou a competitividade da bateria após a vitória. O brasileiro citou como ficou de olho em Liam O'Brien, que é um dos surfistas da casa, para saber quando ir nas ondas e onde se posicional.

Liam é um dos locais, ele conhece o caminho, sabe como surfar essa onda e eu estava meio que perto dele, só tentando encontrar o melhor momento para ir. Com certeza, essa foi uma das melhores baterias do dia e é legal quando temos caras que nos fazem ir ao próximo nível. Italo Ferreira

Italo já foi campeão em Gold Coast. Ele venceu a edição de 2019 da etapa, batendo Kolohe Andino (EUA) na final.