Sequência obriga Abel a mexer no Palmeiras, e técnico não repete escalação desde fevereiro

O técnico Abel Ferreira não tem repetido a escalação do Palmeiras. Isso se deve, para além das lesões, à sequência que o time vive enquanto disputa três torneios simultâneos - Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil - com jogos a cada dois ou três dias. A última vez que o treinador utilizou o mesmo time por dois jogos consecutivos foi em fevereiro.

Na ocasião, Abel mandou a campo o mesmo time para disputar os jogos da nona e décima rodadas do Campeonato Paulista, contra Inter de Limeira e São Paulo. O Verdão venceu o primeiro, por 3 a 0, fora de casa, e empatou o segundo, sem gols, no Allianz Parque.

O time que o treinador mandou a campo foi: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Richard Ríos; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.

Depois disso, o Palmeiras disputou 16 jogos e Abel escalou times diferentes. Durante o período, o Verdão ganhou mais dois reforços: de Lucas Evangelista e Vitor Roque. O primeiro chegou após o Paulista, e o atacante integrou-se a tempo de disputar a fase final do Estadual. Além disso, Paulinho, contratado em dezembro, recuperou-se totalmente da cirurgia e retornou aos gramados.

No último mês, o Verdão enfrentou dura sequência de viagens. Esse foi também um dos motivos para Abel rodar o time. O treinador tem batido na tecla do calendário longo e da necessidade de todos estarem preparados para quando a oportunidade surgir. Além disso, outro fator que obriga o treinador a não repetir um time é a sequência de lesões que o clube enfrentou nos últimos tempos.

Atualmente, a maioria dos atletas que estão no Departamento Médico do Palmeiras está em fase avançada de recuperação. Bruno Rodrigues, Raphael Veiga, Mayke e Marcos Rocha estão em processo de transição física, cada um com um cronograma distinto.

Desses, apenas Bruno Rodrigues não estreou neste ano. Ele se recupera de cirurgia após grave lesão no joelho esquerdo. O zagueiro Micael foi o último a adentrar o DM, com entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no jogo contra o Fortaleza, no dia 20 de abril. Murilo, que teve lesão na coxa, voltou a ser opção no último jogo, mas permaneceu no banco.

Os jogadores com maior sequência no elenco são Facundo Torres, com 22, seguido por Weverton e Estêvão, ambos com 21.

O Palmeiras entra em campo no domingo para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão e deve ter mudanças em relação ao time que bateu o Ceará, no Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha.