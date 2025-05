São Paulo conta com retorno de Lucas Moura para encerrar jejum diante do Fortaleza

Abrindo a sétima rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Fortaleza nesta sexta-feira, às 21h30, no MorumBis. O tricolor paulista busca findar um jejum diante dos cearenses que já dura cinco anos. Para isso, o técnico Luis Zubeldía ganhou um reforço caseiro e deve ter Lucas Moura, recuperado de lesão, à disposição.

Lucas ficou dez jogos ausente do São Paulo. O jogador sofreu um trauma no joelho direito em 10 de março, na eliminação do time tricolor para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. A equipe está invicta de lá para cá. Foram quatro vitórias e seis empates. O atleta deve iniciar a partida no banco de reservas.

"Muito feliz. Graças a Deus estou de volta. É difícil ficar assistindo aos jogos da arquibancada ou da televisão. Estou louco para estar em campo ajudando meus companheiros. Faz parte do futebol, mas o importante é que estou recuperado. Pronto para estar em campo", disse o jogador em entrevista ao canal do clube.

Além de Lucas, Alan Franco e Ferreira também treinaram sem limitações e podem reforçar o São Paulo. O zagueiro se queixou de dores no pé esquerdo após a vitória sobre o Náutico, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e realizou exame de imagem, que não indicou lesão óssea. Já o atacante, destaque do time no Brasileirão, foi preservado por causa de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda.

O São Paulo está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Apesar da invencibilidade, o time vem encontrando dificuldades para vencer na competição nacional. Em seis rodadas, os comandados de Zubeldía venceram apenas uma partida, no clássico com o Santos, por 2 a 1. Todos os outros resultados terminaram empatados.

Acostumado a fazer campanhas sólidas nas últimas temporadas, o Fortaleza também começou o Brasileirão de maneira trepidante. Assim como o São Paulo, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda venceu apenas um jogo no Brasileirão, logo na estreia, quando bateu o Fluminense por 2 a 0. Desde então, o tricolor cearense empatou três e perdeu outros dois jogos, acumulando seis pontos, na 14ª colocação.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X FORTALEZA

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi (Cédric), Ruan, Sabino (Alan Franco) e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreira; André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Luis Zubeldía.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, David Luiz e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández e Yago Pikachu; Allanzinho e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).