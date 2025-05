Santos: Teixeira responde protestos, defende Neymar e cita 'reconstrução'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre os protestos violentos nos arredores da Vila Belmiro após o empate na Copa do Brasil e defendeu o custo-benefício do retorno de Neymar ao clube.

Nós estranhamos a maneira como ocorreram os protestos porque temos uma linha direta com os torcedores para dirimir dúvidas, esclarecer os fatos.

É lógico que ninguém está satisfeito com os resultados no Brasileirão e o empate ontem na Copa do Brasil, mas as manifestações com críticas construtivas, pacíficas, são sempre toleradas e precisam ser bem interpretadas, não de uma forma violenta ou que venha a denegrir [sic] a imagem do clube ou ferir os funcionários envolvidos.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

Em relação a Neymar, o dirigente afirmou que a volta dele acelerou a reconstrução do Santos após o rebaixamento para Série B.

Marcelo Teixeira exaltou o papel extracampo de Neymar e disse que o retorno do ídolo alavancou o número de sócios e patrocinadores do clube.

Nós temos que dividir o Neymar num projeto em dois ângulos: primeiro, esportivo; segundo, o extracampo. Com extracampo, nós conseguimos acelerar o projeto de reconstrução que o Santos vinha tendo.

Quando assumimos, tínhamos 30 mil sócios pagantes. Em dezembro do ano passado, nós tínhamos 50 e poucos mil sócios pagantes, graças ao trabalho da gestão. E com a chegada do Neymar, nós temos hoje mais de 70 mil sócios pagantes.

Tudo isso faz parte de um processo que acelera a reconstrução com a vinda de um atleta altamente identificado com o clube e que já conquistou títulos no cenário futebolístico mundial.

Então, isso é um aspecto de muito sucesso, onde o Santos alavancou as suas receitas e está conseguindo repaginar e reprogramar a sua marca de uma forma muito importante, principalmente a nível internacional.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

O dirigente também destacou a importância de Neymar para a equipe dentro do campo. Segundo ele, o camisa 10 ainda pode fazer a diferença se estiver bem fisicamente.

Quanto ao aspecto técnico, o jogador teve uma gravíssima contusão, nós sabíamos que o jogador vinha no processo de recuperação e continua nesse processo de recuperação.

Nós queremos que, com o trabalho que está sendo feito de fortalecimento, ele alcance o maior número de partidas, porque aí no aspecto técnico ele encanta, ele já demonstrou nitidamente que pode dar resultado.

A equipe cresce com ele em campo e ele é um diferencial mesmo ainda estando no processo de recuperação. Ele é um diferencial no futebol brasileiro, isso é nítido.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

'Não há chance de Tite no Santos'

O presidente do Santos também respondeu sobre a contratação do ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier, como novo técnico do Santos.

Marcelo Teixeira negou que Xavier esteja guardando lugar para Tite, que anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

O técnico do Santos chama-se Cléber Xavier — ele é o comandante. Nós trouxemos toda a comissão técnica que era do Tite, uma comissão atuante, competente, experiente, que já participou de duas Copas do Mundo, de diversas equipes do Brasil e do exterior.

Nós temos total confiança e esperança no trabalho do Cléber Xavier. Não há absolutamente nada relacionado ao Tite -- hoje, não existe a menor chance, nenhuma possibilidade da contratação do Tite.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra