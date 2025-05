Rivaldo quer Pedro, do Flamengo, na seleção: 'Tem que estar no grupo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ídolo da seleção brasileira e destaque no pentacampeonato, Rivaldo quer Pedro, do Flamengo, na seleção brasileira. Na avaliação do ex-meia do Barcelona, o atacante tem qualidade de sobra para vestir a Amarelinha.

Pedro é um jogador de área, sabe finalizar, sabe se posicionar, faz bem o pivô, sabe sair para jogar. É o centroavante que uma seleção precisa ter no elenco. Se vai ser titular ou não, vai depender do esquema do treinador que assumir, de como ele vai querer montar a equipe. Mas para mim, o Pedro tem que estar no grupo da seleção brasileira, sim. É um jogador importante e merece essa oportunidade. Qualidade para estar lá ele tem de sobra

Rivaldo, em entrevista à Betfair

'É um jogador que eu gosto muito'

Rivaldo seguiu rasgando elogios ao artilheiro rubro-negro. O craque avalia que Pedro teve um retorno triunfal após sete meses afastado em função de uma grave lesão no joelho direito. O ex-jogador acredita que ele ainda renderá mais no decorrer da temporada.

Pedro é um jogador que eu gosto muito. Começou essa temporada bem, fazendo gols, veio com tudo. E com certeza vai render muito mais, porque as competições estão só começando

Rivaldo, em entrevista à Betfair

Rivaldo entende que a força do elenco do Flamengo também ajuda Pedro. O pentacampeão, porém, fez questão de ressaltar a dedicação do camisa 9.