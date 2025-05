Rio e Niterói prevêm orçamento de R$ 3,8 bilhões para o Pan de 2031

Do UOL, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro e Niterói enviaram, na última quarta-feira (30), o dossiê de candidatura conjunta para a sede dos Jogos Pan e Parapan de 2031. No documento, é previsto um orçamento de 667.537.632,00 dólares, cerca de R$ 3,8 bi para a realização dos Jogos

Assunção, no Paraguai, é a outra concorrente. A escolha da Panam Sports, responsável pela organização do evento, vai acontecer em agosto.

O calendário do futebol contempla não apenas o Maracanã, mas também o Mineirão, em Belo Horizonte, Mané Garrincha, em Brasília, Arena Fonte Nova, em Salvador, e Arena Itaquera, em São Paulo.

A nossa experiência na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com certeza, nos ajuda. Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e partilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas, para o povo brasileiro, mas também para todos no continente

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O que diz o documento

Os valores apontados se referem à operação dos Jogos. No dossiê são citados, por exemplo, cerimônias, tecnologia, segurança e serviços médicos e antidopagem, dentre outros.

Os esportes foram distribuídos por cinco zonas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. Maratona e uma das provas de ciclismo vão contemplar as duas cidades-sede.

Entre as propostas de infraestrutura, está a linha 3 do metrô, que liga Rio a Niterói, "beneficiando milhares de passageiros por dia". Além disso, a ampliação da rede de VLT a conversão gradual dos corredores de BRT para VLT

É citado também a "entrega antecipada de saneamento da Baia de de Guanabara". A despoluição do local foi uma das promessas não cumpridas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Casa do Botafogo em 1995, o Caio Martins, em Niterói, vai receber o handebol. A utilização do local era um dos projetos do prefeito Rodrigo Neves.

A vila dos atletas será na zona portuária, como já havia indicado Eduardo Paes. O local será formado por sete torres residenciais, com 2.083 apartamentos de dois e três quartos para atender a 7.500 atletas e 2.800 oficiais.

No dossiê é apontado a experiência em organização de grandes eventos. Foi lembrado o Pan de 2007, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016. Também foram ressaltados "mais de 100 eventos desportivos organizados a nível sul-americano, continental e mundial apenas no ciclo de 2020 a 2024".