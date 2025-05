Reinaldo dispara como lateral com mais gols gerados na era dos pontos corridos da Série A

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, é o principal destaque do Mirassol no ano. O jogador marcou quatro gols nas primeiras seis rodadas e disparou na liderança do ranking de laterais com mais participações em tentos na era dos pontos corridos da Série A.

No empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na última rodada, Reinaldo chegou a 78 participações em gols na Série A. Segundo dados do Transfermarkt, atrás do lateral aparecem Juan, ex-Flamengo, com 73 gols gerados, e Fábio Santos, ex-Corinthians, que tem 63.

"Estou feliz em viver esse momento aqui no Mirassol. Nós temos um time que não se intimida, procura o ataque o tempo todo e essa é uma receita que tem dado certo. Temos feito grandes atuações", destacou Reinaldo.

Com apenas uma derrota em seis rodadas, o Mirassol tem 7 pontos ganhos e ocupa a 14ª colocação, a apenas dois pontos de distância do G-6. Entre seus resultados de maior destaque, o Leão aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, com boa atuação de Reinaldo, que anotou dois gols sobre o ex-clube.

Fim de jogo no Maião!? O Mirassol busca o empate contra o Atlético-MG em 2 a 2 e conquista mais um ponto na Série ?? do Campeonato Brasileiro.? Edson Carioca e Reinaldo marcaram para o Leão.?? ?: JP Pinheiro/Agência Mirassol pic.twitter.com/XtPTs5njOy ? Mirassol (@mirassolfc) April 26, 2025

Apresentado em janeiro como o principal reforço do ano do centenário do clube do interior paulista, o jogador tem 17 jogos e já soma 2 assistências e 5 gols.

Reinaldo poderá repetir outros feitos importantes da carreira pelo Mirassol. Em suas passagens pela Ponte Preta, em 2016, e pela Chapecoense, em 2017, o jogador foi protagonista das melhores campanhas da história de ambas as equipes no Brasileirão dos pontos corridos.

"Graças a Deus tenho uma carreira repleta de realizações, não apenas por clubes gigantes como o São Paulo e o Grêmio, mas também podendo contribuir para grandes campanhas de times que as pessoas diziam que iriam brigar contra o rebaixamento. Eu sei o valor que isso tem e tenho certeza que no Mirassol não será diferente", concluiu Reinaldo.

O time do interior paulista volta a campo na próxima segunda-feira, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão.