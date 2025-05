Presidente do Santos explica recentes mudanças no comando técnico e valoriza Cléber Xavier

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou nesta sexta-feira as recentes trocas no comando técnico da equipe e defendeu as decisões tomadas ao longo da temporada. Em entrevista, o mandatário santista explicou os motivos por trás das mudanças e demonstrou confiança no trabalho de Cléber Xavier, atual treinador do Peixe.

"Nós acompanhávamos o trabalho do Carille, e todos os objetivos que estavam a serem alcançados foram conquistados. Fizemos, posteriormente, uma mudança para o Caixinha, e não me empenho com críticas ou qualquer tipo de pressão que não seja pela razão. Também acompanhamos o trabalho do Caixinha e decidimos, através das ponderações, que deveríamos fazer mudanças. Ele acrescentou através dos processos e do trabalho, mas detectamos que teríamos que fazer essa outra mudança", afirmou .

Fábio Carille comandou o Santos na campanha do título da Série B de 2024. Apesar do bom desempenho, acabou deixando o cargo no final da última temporada, quando a diretoria optou por um novo perfil para o comando técnico. Em seguida, Pedro Caixinha foi contratado, mas teve passagem curta e sem resultados expressivos no Campeonato Paulista, o que levou à decisão por mais uma troca.

"Por fim, mudamos para que o Cléber Xavier assumisse a comissão técnica. Experiente, com passagens em Copa do Mundo, é um profissional que tem sonhos de comandar e liderar esse processo que nos encontramos agora. É uma comissão técnica formada e que está acompanhando o trabalho desde o comando do Tite, então estamos muito esperançosos e confiantes que, com o tempo, também alcançaremos os objetivos do ano de 2025", concluiu Teixeira.

Cléber Xavier assume o cargo de treinador principal pela primeira vez. Auxiliar de Tite por quase duas décadas, esteve ao lado do ex-treinador da Seleção Brasileira em diversas passagens de destaque, dentre elas nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

A troca no comando acontece em um momento de pressão no Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos em seis rodadas, o Santos ocupa a 19ª colocação e busca reagir para deixar a zona de rebaixamento.

Apesar da instabilidade recente, Marcelo Teixeira reforçou que as mudanças foram feitas com base em critérios técnicos e planejamento, e garantiu que o clube mantém a confiança nos objetivos traçados para a temporada.