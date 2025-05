"Pedra no sapato": São Paulo busca findar jejum de quatro anos sem vencer o Fortaleza

Na noite desta sexta-feira, o São Paulo tentará expulsar uma "pedra no sapato". O Tricolor recebe o Fortaleza a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo terá uma difícil missão para somar três pontos diante de sua torcida no embate desta sexta. A equipe são-paulina precisará findar um longo jejum de cinco anos se quiser vencer o Fortaleza, algo que não acontece desde 2020 - ano do futebol pandêmico.

O atacante Lucas Moura, inclusive, destacou o tamanho do desafio da equipe e vê o adversário como uma "pedra no sapato" do Tricolor. O camisa 7, recuperado de um trauma no joelho direito, vive a expectativa de voltar a ser relacionado pela comissão técnica após mais de um mês longe dos gramados.

"É um adversário complicadíssimo. O Fortaleza tem uma equipe muito bem entrosa, montada. Tem sido uma pedra no nosso sapato aí, mas acho que o momento é bom e, dentro de casa, temos que nos impor, fazer valer a força da nossa torcida para conseguir os três pontos", projetou Lucas em entrevista à SPFC Play.

A última vitória do São Paulo contra o Fortaleza aconteceu no dia 14 de novembro 2020. Na ocasião, o Tricolor venceu o Leão do Pici por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A. Gabriel Sara e Luciano (2x) anotaram os gols do time visitante.

O São Paulo, à época, ainda era comandado por Fernando Diniz - o último treinador tricolor a ganhar do Fortaleza. De lá para cá, outros cinco técnicos chegaram a comandar o Tricolor: Crespo, Rogério Ceni, Dorival Jr. e Carpini. Nenhum deles, porém, foi capaz de superar o time de Juan Pablo Vojvoda.

? Confira como foi o último treino antes da partida contra o Fortaleza e uma entrevista com Lucas! ? Assista completo ?? https://t.co/5Rzphf16wg#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/714eq46hMd ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2025

De novembro de 2020 para cá, então, São Paulo e Fortaleza se enfrentaram em dez oportunidades. O Leão do Pici saiu vitorioso em seis delas, enquanto outros quatro duelos terminaram empatados. O Tricolor marcou sete gols e sofreu 14, o dobro.

Os placares não foram tão elásticos. A grande maioria das vitórias do Fortaleza veio com um gol de diferença. O resultado de maior destaque foi em 2021, quando o São Paulo de Hernán Crespo foi derrotado por 3 a 1, fora de casa, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2021.

O último encontro entre os times foi em julho do ano passado e terminou com derrota do São Paulo. Na Arena Castelão, o Tricolor foi superado pelo Leão do Pici, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Renato Kayzer anotou de pênalti e decretou o revés são-paulino.

Agora, o São Paulo reencontra o Fortaleza em busca de tentar quebrar tal jejum. O desafio de Luis Zubeldía, entretanto, será grande. O técnico terá, ao todo, nove desfalques: os lesionados Calleri, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Arboleda, Igor Vinícius e Henrique, e os suspensos Marcos Antônio e Enzo Díaz.

Por outro lado, o argentino espera poder contar com os reforços de Lucas Moura, Alan Franco e Ferreira, que podem vir a ser peças importantes para a quebra do jejum.