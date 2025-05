Para onde vai Dudu? Veja possíveis destinos do atacante após rescisão com o Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a rescisão contratual com o atacante Dudu. O atleta deixa o clube mineiro após quatro meses. Além de um futebol abaixo da expectativa, desentendimentos com o treinador português Leonardo Jardim foram fundamentais para o desfecho.

Com contrato até o final de 2027, as duas partes encerraram o vínculo em comum acordo. Livre no mercado, Dudu passa a ser um alvo óbvio no futebol brasileiro e rumores já começam a surgir.

Curiosamente, um dos destinos apontados seria o Atlético-MG, arquirrival de seu ex-clube. Dudu e o técnico Cuca construíram um bom relacionamento quando trabalharam juntos no Palmeiras entre 2016 e 2017. O comandante já entrou em contato com o jogador.

Outro clube ventilado é o Grêmio. O time gaúcho anunciou recentemente Luiz Felipe Scolari como seu coordenador de futebol. Felipão e Dudu também dividiram vestiário na equipe alviverde. Essa seria a segunda passagem do atleta pelo time. Dudu atuou pelo Grêmio em 2014 e deixou saudades na torcida.

Antes de fechar com o Cruzeiro, Dudu foi sondado e negociou com o Santos. Ele era um dos sonhos do presidente Marcelo Teixeira para a atual temporada. Desde então, a cúpula alvinegra contratou atletas que atuam na mesma faixa de campo do atacante, entre eles Rollheiser, Barreal, Gabriel Veron e Neymar.

Com 33 anos, Dudu disputou apenas 17 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou dois gols. No ano passado, ainda no Palmeiras, atuou em 19 partidas, mas sem nenhuma bola na rede.