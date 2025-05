Neymar corre risco de cair com o Santos? Colunistas debatem crise na Vila

Na estreia do técnico Cléber Xavier, o Santos empatou em casa com o CRB, pela Copa do Brasil, com Neymar nos camarotes. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado avaliaram o momento tenso da equipe da Vila Belmiro.

Após a partida, além de vaias aos jogadores e protestos nas arquibancadas, os torcedores do Santos protagonizaram uma grande confusão no estádio, com direito a bomba de gás e correria.

Alicia: Santos tem problemas que Neymar não resolve

É uma torcida que se sente enganada. Começou o ano com Neymar e a volta do príncipe, [achando] que todos os problemas iam se resolver com o príncipe aqui, e não é o que está acontecendo. príncipe estava no camarote porque hoje ele deu o ar da graça na Vila Belmiro [...] e os problemas do Santos continuam. Eles são muito profundos e o Neymar não é a solução de todos.

O Cléber Xavier tem um time razoável nas mãos, não é um time que briga por títulos sem o Neymar e nem com o Neymar.

Alicia Klein

RMP: Neymar está futebolisticamente morto

Não acho que o Santos seja um time forte. Tem bons jogadores, mas não é um time forte. Hoje, é um bando em campo. O Cleber Xavier vai ter enorme dificuldade para organizar esse time.

Futebolisticamente, para mim, o Neymar está morto e está cavalgando em uma batalha perdida para o Santos. O Neymar vai renovar o contrato? [...] Quem vai contratar o Neymar, que não consegue nem jogar na própria casa, que é o Santos? Se renovar, acho que o Neymar vai ter o dissabor de ser rebaixado com o Santos.

Renato Maurício Prado

