NBA: Gregg Popovich deixa comando do San Antonio Spurs após quase três décadas

Gregg Popovich vai deixar o comando do San Antonio Spurs após quase três décadas à frente de uma das equipes mais tradicionais da NBA. O treinador comandava o time desde 1996 e acumulava cinco títulos no currículo. Ele estava afastado desde o AVC sofrido em novembro do ano passado. Mitch Johnson assumiu como interino em seu lugar.

Agora, Popovich passará por uma transição e assumirá em breve um cargo na diretoria da equipe texana, segundo informações do jornalista Shams Charania, da ESPN americana. Ele tem apresentado evolução em seu quadro de saúde e esteve presente nas instalações da franquia nos últimos dias, mas concluiu que não poderia mais seguir como treinador principal.

Mesmo aos 76 anos, Popovich pretendia alongar um pouco mais a carreira para comandar a evolução do jovem astro Victor Wembanyama. O francês, de 21 anos e 2,24 metros, foi a primeira escolha dos Spurs no Draft de 2023.

O veterano ficou famoso por extrair o melhor de seus atletas ao longo da carreira. Fez parcerias com craques como David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi Leonard.

Popovich chegou aos Spurs em 1988 como assistente técnico de Larry Brown. A chance como treinador principal só veio em dezembro de 1996, após a demissão de Bob Hill.

O lendário treinador da NBA é dono de cinco troféus, conquistados nas temporadas 1999/2000, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 e 2014/2015. Ele é membro do Hall da Fama do Basquete e o treinador com mais vitórias em temporada regular na história da liga, com 1.422. Também foi três vezes eleito o Técnico do Ano da NBA, empatado com Pat Riley e Don Nelson como os maiores vencedores.