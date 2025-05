Natália explica recusa pela seleção brasileira após lamento de Zé Roberto

Eleita a melhor jogadora da Superliga feminina, Natália explicou os motivos por escolher a aposentadoria da seleção brasileira após tomar conhecimento do lamento do técnico José Roberto Guimarães. Ao UOL, a ponteira do Osasco mencionou sacrifícios e exaltou o atual grupo formado pelo treinador.

Apesar da lástima, Zé Roberto entende que as jogadoras mais experientes prefiram seguir suas carreiras no vôlei sem a seleção brasileira. O treinador sabe do alto desgaste e reconhece o fechamento de ciclos e início de novos, com uma geração que tem potencial para alçar grandes voos.

"Eu concordo com ele. A minha primeira convocação para a seleção adulta foi com 16 anos. É muito sacrifício, não é só da parte física, mas a mental acaba pesando muito. Estou com 36 anos agora. Desde os meus 15 que eu fico longe da minha família. São sete anos também que eu estava jogando na Europa, eram nove meses longe da família. Quando chegava no Brasil, eram só dois, três dias para ficar com meus pais e irmãos", disse Natália.

"Claro que o sacrifício é recompensado muitas vezes, mas é um preço grande que a gente paga na parte psicológica. Estava esgotada mentalmente e fisicamente nos últimos três anos que com a seleção. Decidi realmente me aposentar para ter essa sobrevida no clube. Eu sei, também, que a seleção está bem assistida. Tem a Gabizinha, que dispensa comentários... Tem a Aninha, nova geração, Júlia Bergmann, Na verdade, nem precisa de mim lá, eu sei que as meninas aí têm um potencial enorme, e muita vontade de estar lá, porque você tem que estar de corpo e alma lá sempre", completou.

Ontem, Natália coroou sua 20ª temporada como atleta profissional após liderar o Osasco na campanha pelo título da Superliga feminina de vôlei. Não à toa, a campeã olímpica com a seleção em Londres-2012 e prata em Tóquio-2021 foi eleita a melhor jogadora do campeonato.

O que disse Zé Roberto

Técnico da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães acompanhou de perto a final da Superliga de vôlei na qual o Osasco/São Cristóvão Saúde sagrou-se campeão após vencer o Sesi Bauru por 3 sets a 1. Em conversa com o UOL, o treinador lamentou que atletas como Natália — eleita melhor jogadora da competição — optassem pela aposentadoria definitiva da seleção.

"É uma pena a Natália tão precocemente não querer mais participar. A Camila [Brait] também é outra que teria a condição, a Dani [Lins] também por uma questão já de algum tempo... São jogadoras boas, mas a gente tem que pensar também na juventude que está vindo", disse Zé Roberto que entende a escolha das atletas.

"É um sacrifício muito grande, uma renúncia muito grande jogar pela seleção. Viagens, muitos jogos. São ciclos que se começam, que se encerram, mas a gente tem que enaltecer que elas estão jogando e tudo aquilo que elas contribuíram para a nossa história", acrescentou o técnico.