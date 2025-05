Mikel Arteta atualiza a situação de Jorginho, Calafiori e Havertz antes de jogo do Arsenal

O Arsenal encara o Bournemouth, neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Na véspera do duelo, o treinador Mikel Arteta atualizou a situação médica de Jorginho, Riccardo Calafiori e Kai Havertz.

"Calafiori está fora, Jorginho ainda está fora. A situação do Jorginho ficou um pouco mais complicada do que o esperado. Felizmente, ele está bem, está se sentindo bem, está se recuperando bem, mas foi um pouco mais do que esperávamos. Com sorte, se tudo correr bem na próxima semana ou algo assim, acho que ele vai se integrar gradualmente ao time", disse Mikel Arteta em entrevista coletiva.

O zagueiro Riccardo Calafiori desfalcou o Arsenal nos últimos nove jogos, com uma lesão no joelho, enquanto o meia Jorginho está longe dos gramados desde o dia 12 de abril e ficou de fora das últimas quatro partidas, por conta de um problema no tórax.

Mikel has provided a fitness update on Calafiori, Jorginho and Havertz ? ? Arsenal (@Arsenal) May 2, 2025

Arteta também falou sobre o estado do atacante Kai Havertz. O alemão sofreu uma lesão no tendão em fevereiro, precisou passar por uma cirurgia e, inicialmente, era esperado que fosse perder todo o restante da temporada. Seu último jogo foi no dia 5 de fevereiro.

"Acho que, se tudo continuar como está no momento e conforme o planejado, ele terá chance de jogar algumas partidas nesta temporada", revelou o treinador.

Por fim, Arteta ainda comentou a possibilidade do trio entrar em campo no duelo contra o Paris Saint-Germain, pela partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões. O duelo acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes. O PSG venceu o jogo de ida por 1 a 0.

"Eu não descartaria todos eles, vamos ver nos próximos dias como alguns deles reagem", finalizou Mikel Arteta.

Neste sábado, a partida entre Arsenal e Bournemouth acontece às 13h30 (de Brasília). A equipe do técnico Mikel Arteta é a vice-líder da competição, com 67 pontos.