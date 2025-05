Mayke e Raphael Veiga treinam normalmente em reapresentação e podem reforçar o Palmeiras contra o Vasco

O Palmeiras se reapresentou na Academia da Futebol na manhã desta sexta-feira. O técnico Abel Ferreira comandou o primeiro treino da equipe de olho no duelo contra o Vasco pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha (DF).

Para o duelo, o treinador pode ter os retornos do lateral direito Mayke e do meio-campista Raphael Veiga, que avançaram no processo de transição física e participaram do treino em tempo integral com o elenco. Já o lateral Marcos Rocha fez a primeira parte com o grupo e outra atividade em separado.

O atacante Bruno Rodrigues, que recuperou-se de cirurgia no joelho esquerdo, fez exercícios de transição à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. O zagueiro Micael, com entorse no tornozelo esquerdo, segue no Departamento Médico.

Depois de um de folga depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Castelão seguiram o cronograma de atividades regenerativas no centro de excelência.

Já os demais realizaram trabalhos técnicos de passes, balanço e marcações, além de um jogo em campo reduzido. Os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores da posição.