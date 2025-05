Lucas fala sobre retorno e novo empate do São Paulo: "Não foi o que imaginava"

Lucas Moura voltou ao time do São Paulo nesta sexta-feira, no empate sem gols com o Fortaleza, em pleno Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 foi acionado no segundo tempo após mais de um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho, mas não conseguiu evitar mais um tropeço do Tricolor na temporada.

"Maravilhoso receber esse carinho da torcida, é muito recíproco. Estava com muita saudade de poder jogar. Esse carinho motiva muito. Não foi o retorno que imaginava, ainda falta um pouco de ritmo, de algumas coisas. Parece que a gente está há um ano sem jogar, mas pouco a pouco vou recuperando minha melhor forma. Feliz de ter voltado", comemorou Lucas Moura em entrevista ao Premiere.

Lucas Moura vinha tratando um trauma no joelho direito sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. De lá para cá, o atacante teve de acompanhar sua equipe à distância e viu seus companheiros chegarem a uma invencibilidade de 11 jogos, mas com muitos empates nesta sequência.

"Incomoda, estamos também sem perder, mas temos que pontuar mais. Temos performado bem em alguns jogos, mas não conseguimos os três pontos. Não podemos perder, mas alguns jogos poderíamos ter ganhado. Hoje é um exemplo disso. Temos que melhorar em todos os aspectos", prosseguiu.

Em 11 jogos de invencibilidade, o São Paulo soma sete empates e quatro vitórias. Justamente por isso, após o apito final boa parte dos torcedores que compareceram no Morumbis vaiou a equipe comandada por Luis Zubeldía.

"Jogo muito difícil contra uma equipe muito bem montada, nos ofereceu bastante risco. Tivemos algumas oportunidades para matar o jogo, não conseguimos. Normal a insatisfação da torcida, estamos frustrados, porque a noite estava maravilhosa, a torcida lotou o estádio, era para ter conseguido os três pontos. Infelizmente, não aconteceu", concluiu Lucas.