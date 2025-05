Lamine Yamal, fenômeno do Barcelona, ganha salário similar a Neymar e 1/3 de Gabigol; compare

Aos 17 anos e com título da Eurocopa pela Espanha e três taças pelo Barcelona, Lamine Yamal encanta o mundo do futebol. Só na atual temporada europeia, são 15 gols e 21 assistências pelo clube catalão, que ruma para ser campeão do Campeonato Espanhol e está na semifinal da Liga dos Campeões, já tendo conquistado a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei.

Yamal deve ser o melhor jogador custo-benefício do mundo. Afinal, ele faz tudo isso ganhando um salário que sequer estaria entre os mais altos do futebol brasileiro.

Segundo divulgado na imprensa espanhola, os vencimentos semanais de Lamine Yamal giram em torno de 40 mil euros. No mês, são cerca de 160 mil euros, cerca de R$ 1,04 milhão na conversão atual do câmbio.

Para se ter ideia, o fixo que o Santos paga a Neymar por mês é de R$ 1 milhão, quantia similar a Yamal. Porém, Neymar tem outros ganhos e participações em negócios no clube paulista que aumentam seus vencimentos.

Se recebesse isso no Brasil, a jovem estrela espanhola nem estaria entre os maiores salários daqui. O maior vencimento do futebol brasileiro pertence a Memphis Depay, que, segundo o GE, fatura cerca de R$ 3 milhões fixos mensais, sem contar luvas, bonificações e outros ganhos.

Também de acordo com o GE, Gabigol, que recentemente foi para a reserva do Cruzeiro, recebe uma quantia similar a de Depay no mês. O camisa 9 celeste tem apenas dois gols e uma assistência em oito jogos na temporada sem ser pelo Campeonato Mineiro, de nível técnico mais baixo.

Dudu, também do Cruzeiro e outro reserva do time, algo que fez até o atleta entrar em rota de colisão com o clube que pode resultar até na sua saída, segundo o site Lancenet, recebe R$ 1,7 milhões mensais fixos, quase o dobro de Yamal.

Yamal tem esse salário baixo a nível mundial porque está sob o contrato que assinou ainda em 2023, logo que subiu para os profissionais. O vínculo tem validade até o meio de 2026, mas certamente o Barcelona deve renovar em breve e torná-lo um do jogadores mais bem pagos do futebol europeu.