Kamilla Cardoso fala sobre amistoso contra o Brasil e elogia Pokey Chatman

Nesta sexta-feira, a seleção brasileira de basquete feminino disputa amistoso contra o Chiaco Sky, clube da pivô Kamilla Cardoso. Principal destaque do Brasil, a atleta de 24 anos terá que defender sua equipe da WNBA.

Kamilla falou sobre a expectativa de enfrentar o Brasil e a oportunidade que o amistoso oferece às jogadoras brasileiras. A partida, válida pelo tour da WNBA, está marcada para às 22h (de Brasília), na Universidade de Louisiana State.

"Estou muito ansiosa, mas um pouco triste de enfrentar o Brasil. Estou feliz pelas meninas. Ter a chance de jogar nos Estados Unidos contra um time da WNBA abre muitas portas para elas. Várias pessoas vão estar assistindo. Ter a experiência de jogar em um ginásio lotado. Vai ser uma experiência muito legal para todas as meninas", disse Cardoso, em coletiva nesta sexta-feira.

? Pete Maravich Assembly Center Treinando arremessos aqui em LSU! ? pic.twitter.com/Ns8gKGr45Y ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) May 2, 2025

O Brasil tem a experiente Pokey Chatman como nova treinadora. A jogadora de 24 anos elogiou a técnica, mas revelou que ainda não teve muito contato com a comandante após sua chegada ao Brasil.

"Estou muito feliz pela Pokey, ela vai fazer um trabalho maravilhoso com a nossa seleção. Só de ter uma experiência da WNBA, aqui no Estados Unidos, sei que ela vai ajudar a gente a ir para frente. A gente conversou pouco, não muito porque eu estava a China quando ela assumiu o cargo. Eu conheço ela muito bem, estou interessada em saber como ela está se sentindo e como pensa em melhorar todo dia", afirmou Kamilla.

A seleção convocada por Chatman para o Tour da WNBA mescla a experiência com a juventude. Para Kamilla, a reformulação é fundamental para o futuro do Brasil.

"O futuro da seleção brasileira é promissor. A gente tem várias jogadoras maravilhosas no Brasil, eu acho que os novos treinadores estão fazendo um grande trabalho em trazer as jogadoras da base para cá. Sendo bem sincera, o Brasil precisa dar uma mudada. Continuou com o mesmo time por muito tempo sem ter tido muito resultado. Trazer novas meninas para a seleção e uma nova treinadora nova vai ser muito legal para o futuro da nossa seleção. A gente pode chegar muito longe com essas mudanças", apontou.