Kaio Jorge engata boa fase no Cruzeiro e vive fase artilheira pela equipe

Com os dois gols marcados na vitória do Cruzeiro sobre o CRB nesta última quinta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Kaio Jorge chegou a cinco gols marcados nos últimos seis confrontos da Raposa, além de uma assistência. Já são seis participações em gols no período.

Se liga no chamado do Kaio Jorge, Nação Azul! ? Neste domingo, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, no Mineirão, e a presença da nossa torcida é muito importante! ? Acesse https://t.co/FPlwUy3ohZ ou app e garanta já a sua entrada! ? pic.twitter.com/lUCdl1lzOY ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 2, 2025

O atacante conquistou a confiança do técnico Leonardo Jardim e assumiu o posto de Gabigol como centroavante titular. Dos seis confrontos, o atacante não esteve entre os 11 iniciais somente contra o Palestino, pela Sul-Americana.

De acordo com o Sofascore, Kaio Jorge ainda acumula duas grandes chances criadas e seis passes decisivos no período.

Contratado na metade de 2024, o atacante, revelado pelo Santos, chegou ao clube mineiro após transferência junto à Juventus. Pelo Cruzeiro, o centroavante já disputou 34 partidas e possui 12 gols anotados, somados a três assistências.

Kaio Jorge deve iniciar mais uma partida pela Raposa neste domingo, quando o clube recebe o Flamengo, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão.