Joshua tem multa de R$ 450 mi e mais de 100 gols como meia na base do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em meio a um elenco galático, coube a um menino de 17 anos decidir para o Flamengo logo em sua estreia como profissional diante do Botafogo-PB. Se ainda não é conhecido do grande público, Joshua já tem grande prestígio na base e uma multa de nada menos que 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões na cotação atual).

Mais de 100 gols na base mesmo sendo meia

Joshua, de 17 anos, fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo-PB Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

O atacante tem mais de 100 gols na base do Flamengo mesmo sendo meia. Somente em 2024, foram 20 em 26 jogos, o que o fez ser artilheiro da equipe e também o que deu mais assistências: nove.

Filipe Luís, por exemplo, o enxerga na posição de Arrascaeta. O ex-lateral foi treinador do jovem no sub-17 rubro-negro e considera ter ganho uma contratação após a estreia marcante do menino entre os profissionais.

Além do carinho que tenho por ele, é um menino que entra com brilho. Os jogadores amam ele, encaixou muito bem no grupo. Sinto como se tivéssemos contratado um jogador. É um menino de 17 anos que entra sem medo, desse jeito muito especial para mim. Fiquei muito feliz, muito emocionado.

Filipe Luís, após a vitória do Fla sobre o Botafogo-PB

Fama de iluminado

Joshua, de 17 anos, comemora seu primeiro gol como profissional pelo Flamengo Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

O gol logo na estreia como profissional não chega a surpreender quem o acompanha há tempos. Funcionários da base do Flamengo afirmam que Joshua já carrega uma fama de iluminado.

Ano passado, por exemplo, ele ficou fora um tempo por lesão. Quando retornou, fez logo dois gols sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro sub-17.

O espírito decisivo, inclusive, pode ser explicado em sua naturalidade. O jovem garantiu que teria uma noite tranquila mesmo após tudo o que viveu.

Eu sou muito tranquilo. Sempre esperei por esse momento. Graças a Deus fui feliz ali, mas vou dormir tranquilo essa noite.

Joshua, ao Prime Vídeo

Virou jogador por incentivo de amigo do pai da igreja

Joshua corre para abraçar Filipe Luís, seu treinador desde os tempos de sub-17 do Flamengo Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), Joshua virou jogador por incentivo de um amigo do pai. Na igreja que frequentavam, Rodrigo Padilha viu que o menino tinha jeito para o futebol. O pai, Eddie Andrade, não era o maior entusiasta inicialmente do filho seguir essa carreira. O talento, porém, falou mais alto.

Joshua foi meu camisa 10 no sub-17. Eu me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que, como treinador, poucas coisas que você fizer vão te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase que no segundo toque na bola fazer o 1 a 0. Isso me deixa extremamente feliz. O que vivi hoje com ele me deixou realmente muito emocionado

Filipe Luís

Renovou em setembro com multa milionária

Joshua renovou com o Flamengo até 2029 com uma multa de 70 milhões de euros Imagem: Instagram / @j10_joshua

Ciente do potencial de Joshua, a diretoria do Flamengo se antecipou. O clube renovou o contrato do jovem em setembro do ano passado estipulando sua multa rescisória em 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões na cotação atual). O novo vínculo do meia-atacante vai até dezembro de 2029.