Italo, Dora, Chumbinho e Deivid avançam na estreia em Gold Coast no Circuito Mundial de Surfe

Os brasileiros estrearam bem na etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surfe. Neste sábado, noite de sexta-feira, pelo horário brasileiro, Italo Ferreira brilhou em sua bateria e garantiu lugar direto na terceira fase. Yago Dora, João Chianca e Deivid Silva repetiram a trajetória do líder do ranking.

Italo Ferreira foi o protagonista da bateria mais equilibrada e de maior nível técnico, faltando quatro para encerrar esta fase inicial. O brasileiro, número 1 do circuito, anotou 16,03, a maior soma até aquele momento, e superou os locais Liam O'Brien (15,77) e Julian Wilson (14,07).

Na sequência, Yago Dora pegou o embalo do compatriota e também se destacou nas ondas medianas da praia australiana. Ele obteve 12,60 e deixou para trás o havaiano Jackson Bunch (10,44) e o compatriota Edgard Groggia (10,30), que precisará disputar a repescagem para entrar na terceira fase, que antecede às oitavas de final.

João Chianca, o Chumbinho, não venceu sua bateria. Mas fez o suficiente para avançar. Ele foi batido pelo local Ethan Ewing (11,66), mas superou outro surfista da casa, Jordan Lawler (10,17) ao terminar a disputa com 10,87.

Já Deivid Silva liderou sua bateria empatando com o havaiano Seth Moniz. Ambos anotaram 10. Mas o brasileiro ficou em primeiro pelo critério de desempate, por ter tirado a maior nota na disputa. O havaiano Barron Mamiya registrou 9,10 no total.

A primeira fase terá ainda outros cinco brasileiros em ação nas próximas horas: Miguel Pupo, Alejo Muniz, Samuel Pupo, Filipe Toledo e Ian Gouveia. Os classificados para a terceira fase só conhecerão seus futuros adversários ao fim da repescagem, que só deve ser disputada no domingo.