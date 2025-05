Ilia Topuria confirma estreia nos pesos-leves no UFC 317, em junho

Ilia Topuria já tem data para voltar ao octógono - pelo menos é o que garante o próprio. O lutador georgiano revelou que fará sua aguardada estreia na divisão dos leves (70 kg) no UFC 317, que acontecerá no dia 28 de junho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), durante a International Fight Week. A notícia - caso se confirme - encerra meses de especulações sobre o futuro do atleta, que havia deixado o cinturão dos pesos-penas (66 kg) vago no início deste ano.

A confirmação foi feita em um vídeo transmitido pela emissora espanhola Tele Madrid, onde Topuria agradeceu o apoio recebido na cidade e justificou sua ausência em eventos públicos devido aos intensos treinamentos. O georgiano conquistou o título dos penas em 2024, ao nocautear Max Holloway no UFC 308. Após essa vitória, decidiu subir de categoria e passou a mirar o cinturão dos leves.

Desde então, seu nome tem sido associado a 'superlutas', com a principal expectativa sendo um confronto com o atual campeão da divisão, Islam Makhachev. Apesar de tanto especularem sobre uma disputa direta pelo título, o UFC ainda não confirmou quem será o próximo adversário de Topuria. Caso o russo escolha subir para os meio-médios (77 kg), alternativas como o brasileiro Charles do Bronx e Arman Tsarukyan podem surgir como opções para um possível cinturão interino ou vago.

"Peço desculpas por não poder estar com vocês, mas estou totalmente focado nos preparativos. Espero fazer todos felizes novamente no dia 28 de junho", disse o lutador.

Mais sobre o UFC 317

Além da suposta presença de Topuria, o UFC 317 deve contar com outros grandes combates. Um aguardado confronto que, provavelmente, deve ser confirmado em breve como uma das atrações principais do show do dia 28 de junho é a disputa pelo título dos pesos-moscas (57 kg) entre o campeão brasileiro Alexandre Pantoja e o desafiante neozelandês Kai Kara-France.

