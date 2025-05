Guilherme vira dúvida, mas Santos pode ter reforços contra o Grêmio

Pressionado pela torcida, Guilherme pode ficar de fora da partida do Santos contra o Grêmio, no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou o empate de 1 a 1 com o CRB com um desconforto na coxa direita.

O camisa 11 foi titular, mas não teve condições de voltar para o segundo tempo da partida, válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. No banco, ele já iniciou tratamento com gelo.

"Guilherme sentiu a coxa direita. Foi um incômodo muscular. Amanhã vai ser acalorado com mais profundidade para saber o grau. Não tinha condições de voltar. Espero não ser nada grave", contou o técnico Cleber Xavier.

Guilherme vive uma fase conturbada e está sendo criticado pela torcida. Ele não marca um gol desde o dia 19 de fevereiro e vem comentando diversos erros nos últimos compromissos.

Antes da partida contra o CRB, aliás, Cleber Xavier chamou o atacante para conversar e tentar deixá-lo mais forte mentalmente. O treinador fez o mesmo com Diego Pituca.

"Temos que tomar decisões. Uma das decisões foi trazer principalmente os mais pressionados Guilherme e Pituca para o jogo, com cabeça forte. A reposta não veio. Guilherme se lesionou. Pituca fez um jogo médio. Outros detalhes do clube precisamos falar com a direção e entender melhor algumas coisas do clube (sobre pscicólogo)", disse o novo treinador.

Reforços à vista

Diante do Grêmio, em compensação, o comandante deve contar com algumas novidades. Yeferson Soteldo, Gabriel Bontempo e Thaciano devem ficar à disposição.

Os três estão em transição física. Os dois primeiros estavam com lesão muscular na perna esquerda. Já o ex-Bahia estava com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda.

O duelo com o Tricolor Gaúcho está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Santos amarga a vice-lanterna do Brasileirão, com quatro pontos em seis rodadas. O Grêmio está em 18º, com cinco.