Guardiola já tem data para parar e espera convite de Neymar para Carnaval

Do UOL, em São Paulo

O técnico Pep Guardiola revelou que vai "parar" ao final do seu contrato com o Manchester City, no meio de 2027. O comandante só não sabe ainda se terá um período sabático ou se irá se aposentar.

Depois do meu contrato com o City vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar uma pausa. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, à ESPN.

Todos nós treinadores queremos ganhar para poder ter um trabalho memorável, mas acredito que os torcedores de Barcelona, Bayern de Munique e City tenham se divertido vendo minhas equipes jogarem. [...] Te digo que o mais importante não é o que pensam de você, já que passamos muito bem pela vida como jogador. Há novos desafios como treinador, não sei o que vai acontecer no futuro, isso não importa.

Com o futuro em aberto a partir do segundo semestre de 2027, Guardiola espera um convite um tanto inusitado de Neymar: curtir o Carnaval no Brasil.

Espero um dia poder conhecer o Carnaval e muitas outras coisas do Brasil. Acredito que durante o Carnaval vou encontrar o Neymar, espero que ele me convide para ir.

Enquanto o convite não vem, Guardiola tenta evitar uma temporada catastrófica do Manchester City. O time briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e está na final da Copa da Inglaterra.

O City entra em campo hoje, às 16h (de Brasília), para encarar o Wolverhampton de Vítor Pereira. Os Citizens estão na quarta colocação do Inglês, enquanto o Wolves é o 13º.