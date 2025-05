Grupo de CR7 demite jornalistas 'às pressas', e sindicato detona jogador

A Medialivre, grupo de comunicação que tem Cristiano Ronaldo como acionista, virou alvo de protestos em Portugal após demitir dez jornalistas às pressas e 'sem hipótese de diálogo', de acordo com sindicato da categoria.

O que aconteceu

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) classifica a demissão como surpreendente e grave, "ainda por cima num grupo que diz dar lucro". Dez fotojornalistas foram dispensados com um comunicado no dia 30 de abril, véspera do Dia do Trabalho.

A Medialivre é dona de jornais como "Correio da Manhã", o "Record", "Jornal de Negócios", além da revista "Sábado". Ao todo, a empresa conta com cerca de 730 funcionários, sendo aproximadamente 300 jornalistas, segundo o Euronews.

CR7, dono de 30% das ações da empresa, é citado pelo SJ no longo comunicado, que tem o título de "Empresa de Cristiano Ronaldo comunica despedimento coletivo na véspera do Dia do Trabalhador". O texto destaca o salário astronômico do craque português e diz que ele poderia ao menos "pensar nas consequências que uma situação de desemprego acarreta".

O SJ está surpreendido, já que o grupo Medialivre, que tem o futebolista Cristiano Ronaldo como maior acionista, é dos poucos em Portugal que apresenta resultados financeiros positivos. Lamenta-se que Ronaldo (que a revista Forbes estima ter tido um vencimento de mais de 250 milhões de euros no ano passado) tenha comprado uma parte significativa da empresa para, a seguir, permitir que se procedam a despedimentos

Das duas uma: ou não sabe e, enquanto maior acionista, deve clarificar a sua posição de imediato ou sabe e, a ser assim, fica conotado como sendo um dos donos de mais uma empresa do setor que, ao invés de pensar o futuro de forma sustentável, faz o mais fácil e o mais básico em termos de gestão: despedir. O futebolista que é, também, ou pelo menos noticiado, como sendo um filantropo da caridade, poderia, pelo menos, pensar nas consequências que uma situação de desemprego acarreta para uma dezena de pessoas. É que quando se é solidário à partida pode dispensar-se a caridade à chegada Sindicato dos Jornalistas de Portugal

O sindicato convocou todos os jornalistas para um protesto, que foi realizado ontem, na Praça do Martim Moniz, em Lisboa. A organização ainda aproveitou para denunciar o tratamento recebido por jornalistas na empresa de CR7.

Temos relatos de casos de sobrecarga de trabalho e de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e das pessoas em redações da Medialivre. Sabemos que há jornalistas que se sentem assoberbados com trabalho, sentindo que os seus direitos não são integralmente respeitados

Cristiano Ronaldo ainda não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais ou via imprensa. O craque esteve na quarta-feira (30), quando seu time, o Al-Nassr, foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia após derrota para o Frontale por 3 a 2.