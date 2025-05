Grêmio x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 16h (de Brasília).

Na última quinta, Cleber Xavier não começou a sua trajetória como técnico da forma que gostaria. O Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota. Se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, Neymar acompanhou a estreia do novo comandante em um dos camarotes do Urbano Caldeira, ao lado de amigos.

Com o resultado, o Peixe precisa vencer o jogo da volta para seguir para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Para o duelo, Thaciano e Gabriel Bontempo podem voltar aos relacionados, enquanto Soteldo, Barreal, Zé Rafael e Souza se encontram no departamento médico. Além dos cinco últimos, Neymar e Barreal seguem como desfalques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Na quarta, também pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu do CSA por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Tiago Marques, Marcelinho e Brayann marcaram para os mandantes, enquanto Braithwaite e Dodi cravaram para os gaúchos.

Mano Menezes conta com a volta do zagueiro Wagner Leonardo. Enquanto isso, Aravena, Arezo e Amuzu são dúvidas para o embate. Já Rodrigo Ely, que passou por cirurgia no joelho, permanece fora.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X SANTOS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, RS



Data: 04 de abril de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Farinha



VAR: Gilberto Rodrigues Castro

Técnico: Mano Menezes

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Rollheiser, Gabriel Veron e Guilherme; Tiquinho Soares



Técnico: Cléber Xavier