Grêmio faz balanço dos impactos das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, o Grêmio publicou os impactos que as enchentes, que afetaram o Rio Grande do Sul há um ano atrás, causaram ao clube.

O Tricolor Gaúcho teve que lidar com adversidades, tanto dentro quanto fora de campo. Com a tragédia, o Grêmio foi obrigado a mandar seus jogos para fora do Rio Grande do Sul. Assim, teve que se reorganizar internamente para a mudança drástica de logística.

Foram 14 partidas disputadas longe da Arena, em quatro estados e cinco estádios diferentes. Ao todo, foram 15 mil quilômetros percorridos. No entanto, clubes do futebol brasileiro cederam ajuda. O Coritiba abriu seu estádio e destinou 30% da renda às vítimas das enchentes. O Botafogo, por sua vez, aceitou a proposta de jogar em campo neutro, enquanto o Atlético-MG fez um treino aberto e doou o valor da renda para o Rio Grande do Sul. Por fim, o Corinthians emprestou seu centro de treinamento.

O jogo que marcou o retorno ao estádio em Porto Alegre foi realizado no dia 1º de setembro, contra o Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Já no entorno da Arena, a ideia do clube é implementar uma nova saída aos torcedores, com o objetivo de aliviar o trânsito. O pedido para a realização da mudança já havia sido feito em 2016, mas acabou sendo negado. Porém, por conta da tragédia, a obra pode ser viabilizada através do Projeto de Interesse de Terceiro (PIT). Agora, o clube fica no aguardo pela aprovação da Concessionária ViaSul.

As enchentes afetaram também a sede Instituto Geração Tricolor (IGT), o qual ajudava socialmente o clube. Assim, as atividades tiveram que ser transferidas ao térreo da Arena do Grêmio. Recentemente, foi inaugurada uma nova sede, a qual atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade.

Vale destacar que o Instituto arrecadou mais de R$ 628 mil em doações. O valor foi revertido em eletrodomésticos e móveis para os atingidos pela tragédia.