Gregg Popovich deixa o cargo de técnico do San Antonio Spurs

Maior técnico da história do San Antonio Spurs, Gregg Popovich vai deixar o comando da equipe da NBA após 29 temporadas e cinco títulos na liga norte-americana. O anúncio foi feito pela franquia do Texas nesta sexta-feira.

"Embora meu amor e paixão pelo esporte permaneçam, decidi que é hora de me aposentar como técnico principal", disse Popovich.

Em comunicado, o San Antonio destacou que Popovich, de 76 anos, exercerá a função de presidente de operações de basquete. Em novembro de 2024, o treinador foi vítima de um derrame, que o afastou do time.

"Sou eternamente grato aos maravilhosos jogadores, técnicos, comissão técnica e torcedores que me permitiram servi-los como técnico principal do Spurs e estou animado com a oportunidade de continuar apoiando a organização, a comunidade e a cidade que são tão significativas para mim", emendou.

No comando dos Spurs, Popovich chegou ao maior número de vitórias da história da NBA em temporada regular, com 1422.