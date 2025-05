Giro: Porto sofre gol de brasileiro, mas vira sobre Moreirense e vai ao 3º lugar do Português

Nesta sexta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Moreirense por 3 a 1, no Estádio do Dragão. Os gols da equipe mandante foram anotados por Francisco Moura e Samu Aghehowa (duas vezes), enquanto o brasileiro Yan Maranhão marcou para os visitantes.

Desta maneira, diante da vitória em casa, o Porto assume a terceira colocação, com 65 pontos - um a mais em relação ao Braga, que ainda entra em campo nesta rodada. Já o Moreireinse, com 36 unidades, é o décimo lugar da tabela do Português.

Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Dragão visita o Boavista, às 16h30 do próximo dia 11, um domingo. O Moreirense, por sua vez, no mesmo dia, mas às 14h, recebe o Estoril.

?Final do Jogo ??FC Porto 3-1 Moreirense FC ?Yan Lincoln (31?)

?Francisco Moura (40?)

?Samu (70? e 79?)#FCPMFC pic.twitter.com/XRIPlmGh2l ? FC Porto (@FCPorto) May 2, 2025

O Moreirense inaugurou o marcador no Estádio do Dragão aos 30 minutos do primeiro tempo. Em jogada bem trabalhada, Alan passou a bola para Yan Maranhão, que invadiu a área, cortou a marcação e, de perna canhota, finalizou no canto direito de Diogo Costa, arqueiro da equipe mandante.

O empate do Porto veio ainda na etapa inicial, aos 39 minutos. Fábio Vieira recebeu pela direita do campo de ataque e cruzou para a área. Na segunda trave, Francisco Moura subiu mais alto que a marcação para cabecear e estufar as redes adversárias.

A virada dos Dragão saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Samu Aghehowa assumiu a cobrança e não desperdiçou, virando o duelo a favor dos mandantes.

Aos 33 minutos, o Porto fechou a conta. Rodrigo Moura, pela direita, partiu para o ataque, invadiu a área e cruzou rasteiro para Samu Aghehowa, que ajeitou o corpo e finalizou rasteiro de canhota para dar números finais ao duelo: 3 a 1.

Confira outros resultados pela Europa nesta sexta-feira:

Rayo Vallecano 1 x 0 Getafe - 34ª rodada do Campeonato Espanhol



Torino 1 x 0 Venezia - 35ª rodada do Campeonato Italiano



Heidenheim 0 x 0 Bochum - 32ª rodada do Campeonato Espanhol



Nice 1 x 0 Reims - 32ª rodada do Campeonato Francês