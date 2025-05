Gabigol avalia parceria com Kaio Jorge no Cruzeiro e projeta reencontro com Flamengo

O Cruzeiro venceu, nesta quinta-feira, o Vila Nova por 2 a 0, no Mineirão, em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois gols do Cabuloso foram marcados pelo centroavante Kaio Jorge. Gabigol, autor de uma assistência, falou sobre a parceria com o companheiro de ataque.

"Tem uma brincadeira que eu faço com os meus amigos em casa. Eu falo pra todo jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Então é muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos desde pequenininhos, então tem sido muito bom. Espero que a gente possa estar, junto ou separado, ajudando o Cruzeiro", disse Gabigol ao SporTV.

O atacante acredita que o Cruzeiro atravessa um momento de melhora na temporada e analisou o trabalho do técnico Leonardo Jardim.

"Sem dúvida, eu acho que o começo foi um pouco conturbado pra gente, né? A gente acabou trocando de treinador, depois veio o treinador com a filosofia um pouco diferente. Você vê que ele não poupa, ele escolhe dependendo do adversário. Então vai ter muita rotatividade no elenco. E no final o que importa é o Cruzeiro ganhar. Então a gente tá se adaptando muito bem, treinando bastante pra poder ganhar os jogos", afirmou Gabigol, que comentou sua fase individual. O jogador é o artilheiro na temporada com sete gols.

? Fim de jogo e VENCE O CRUZEIRO!!!!! EM UMA PARTIDA COM MUITA INTENSIDADE E BOM DESEMPENHO COLETIVO, O CABULOSO DERROTA O VILA NOVA POR 2 A 0!! ? KAIO JORGE DUAS VEZES ? #CRUxVIL | 2-0 | #ReiDeCopas pic.twitter.com/vHZ161utId ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 2, 2025

"Cara, eu sou muito tranquilo contra isso, sei da pressão que existe. Tem muitas pessoas que falam as coisas sem saber. Eu procuro trabalhar, mostrar meu futebol dentro do campo. Tenho tido bastante oportunidade. Ao meu ver eu tenho ido bem, sou artilheiro do time na temporada. Tenho ajudado também. Tenho me tido muito acolhido nos treinos, com a comissão, com a diretoria. Eu tô muito feliz, então espero continuar assim. E quando precisar de mim eu vou estar pronto", analisou.

Reencontro com Flamengo pelo Brasileirão

A próxima partida do Cruzeiro acontece no próximo domingo (4). O time mineiro recebe o Flamengo, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. Gabigol projetou a primeira partida contra o seu ex-clube.

"Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo e isso eu nunca vou esconder. É um time que tá no meu coração. Então eu espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença, né?", finalizou o artilheiro.