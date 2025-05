Fórmula 1 renova contrato do GP de Miami até 2041

MIAMI (Reuters) - A Fórmula 1 entregou a Miami o contrato mais longo do calendário, nesta sexta-feira, garantindo o Grande Prêmio até 2041 com uma extensão de 10 anos além de um acordo existente de uma década.

A primeira de três corridas nos Estados Unidos -- as outras são Circuito das Américas de Austin e em Las Vegas -- está ocorrendo no Hard Rock Stadium em Miami Gardens neste fim de semana.

A corrida foi realizada pela primeira vez em 2022.

O chefe-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse que a renovação é "um marco estratégico de enorme importância".

"Neste momento de um período incrível de crescimento da Fórmula 1, queremos ter certeza de que estamos sintonizados e trabalhando em conjunto com o melhor parceiro que temos", afirmou o italiano em uma coletiva de imprensa.

"Miami fará parte de nossa estratégia mais ampla para sermos ainda mais fortes nos Estados Unidos da América. Este é um lugar onde é crucial estar."

"Queremos pensar cada vez mais alto. A única maneira de pensar grande é trabalhar em conjunto com parceiros que são os melhores e que nos ajudarão a conhecer um ambiente que ainda estamos descobrindo", completou.

A Fórmula 1, de propriedade da Liberty Media, cresceu em popularidade, especialmente nas Américas, onde tem muito potencial de crescimento, em grande parte graças à série documental de sucesso da Netflix "F1: Dirigir Para Viver".

Um filme de Hollywood, "F1", estrelado por Brad Pitt, deve ser lançado no próximo mês.

Domenicali disse também que há muito interesse no pacote de direitos de mídia dos EUA, atualmente detido pela ESPN, com discussões em andamento. Ele não deu detalhes sobre as partes interessadas.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)