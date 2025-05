Fonseca avalia derrota e projeta sequência: 'Preciso ter mais paciência'

João Fonseca fez uma sincera avaliação sobre a sua derrota no Challenger 175 de Estoril e admitiu que precisa ter mais paciência nos jogos.

O que aconteceu

O brasileiro errou muito, especialmente no set inicial, e foi derrotado por um inspirado Jesper de Jong, holandês número 95 do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fazendo saque e voleio, drop shots? Fiquei um pouco surpreso, mais tenso que o normal. Tive chances de retomar a partida, mas acabei falhando um pouco mais e não deixei ele ficar com aquela dúvida de 'será que ele vai me pegar?' Foi total mérito dele, mas quero mais João Fonseca, após ser eliminado

João Fonseca também caiu na primeira rodada do torneio de Estoril no ano passado. Ele foi derrotado pelo britânico Jan Choinski por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 7/6 e 4/6.

Eu gosto muito de jogar em Estoril, é triste eu ter perdido duas vezes na primeira rodada, mas é saber aprender e sei que essas experiências vão me fortalecer. Preciso de um pouco mais de ritmo no saibro, estou muito com a cabeça na quadra rápida ainda. Gosto muito de jogar no saibro e venho fazendo bons treinos, mas preciso ter mais paciência e sei que mais jogos e mais experiência vão me ajudar com isso. Agora é seguir focado na minha preparação para Roma

Foi a primeira vez na temporada que Fonseca saiu derrotado em uma partida de nível Challenger (torneio abaixo dos ATPs 250). Em janeiro, o adolescente de 18 anos foi campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Em março, levantou o troféu do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos.

O próximo compromisso de João Fonseca agora é o Masters 1000 de Roma, na Itália, na próxima semana. O início do torneio está previsto para o dia 7 de maio.