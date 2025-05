Flamengo domina Caxias, vence série e avança às quartas do NBB

Com grande atuação de Ruan Miranda e uma performance segura do início ao fim, o Flamengo venceu o Caxias do Sul por 86 a 63, fora de casa, e garantiu vaga nas quartas de final do NBB. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro fechou a série por 3 a 1 e manteve a tradição de nunca ter ficado fora das quartas desde a criação do torneio.

Com o resultado, o Flamengo se junta a Franca, Minas e Vasco como os já classificados para as quartas de final do NBB. Diante da eliminação, o Caxias encerra uma temporada de altos e baixos, mas sai de cabeça erguida após competir com um dos favoritos ao título.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e União Corinthians. A equipe paulista lidera a série por 2 a 1 e pode selar a classificação neste sábado, às 11h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O classificado enfrentará o time carioca na próxima fase do mata-mata.

PARTIU QUARTAS, MEU #FLABASQUETE! O Mais Querido chegou até a fase de quartas de final em TODAS as edições do @nbb. Tá bom ou quer mais?! pic.twitter.com/CqbmK59LyK ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 3, 2025

O Jogo 4, realizado no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, repetiu o roteiro da primeira partida da série: domínio rubro-negro desde o início. No primeiro quarto, o Flamengo abriu vantagem de cinco pontos (20 a 15), com destaque para o pivô Ruan, que viria a ser o cestinha da noite com 20 pontos e 9 rebotes. No segundo período, o time carioca ampliou com uma defesa sufocante e um ataque veloz, levando 40 a 28 para o intervalo.

Diferente do Jogo 3, em que o Fla relaxou no terceiro período, desta vez a equipe manteve a intensidade. Mesmo com um leve crescimento ofensivo do Caxias, a vantagem subiu para 63 a 49. No último quarto, o Flamengo administrou o resultado e, com frieza e rotação de elenco, fechou a série sem sustos. A torcida gaúcha, que compareceu em peso, reconheceu o esforço do time da casa e aplaudiu o elenco ao final da partida.

Vasco avança às quartas e se prepara para duelo contra o Minas

O Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final do NBB ao vencer o São José por 88 a 83, fechando a série em 3 a 1. Com destaque para Eugeniusz, que anotou 21 pontos, o time cruzmaltino agora se prepara para enfrentar o Minas, líder da fase regular, em uma série melhor de cinco jogos.