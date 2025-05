Filipe Luís exalta Joshua no Flamengo após gol salvador e vê 'substituto' para Arrascaeta

A sofrida vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o Botafogo-PB conquistada nos minutos finais deixou um saldo positivo para o técnico Filipe Luís. Isso porque o autor do gol, um estreante de 17 anos, é tratado como joia da base e, para muitos, pode vir a ser um substituto para o uruguaio Arraascaeta. Ao balançar a rede aos 39 minutos da etapa final, Joshua ganhou elogios do treinador após a partida.

"O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17. Eu sei o talento que ele tem, é um meia que joga na posição do Arrascaeta e tem muito talento. É um jogador de força e frieza na área e suas decisões são sempre muito assertivas na área", afirmou o treinador flamenguista.

E, de fato, o garoto da base demonstrou ter estrela. Em seu segundo toque na bola, ele demonstrou oportunismo ao aproveitar o rebote do goleiro Michael após cabeçada de Juninho e definiu a vitória de 1 a 0 do time carioca sobre o Botafogo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No clube, ele é tratado como joia. Apesar da pouca idade, o garoto já ostenta a marca de mais de 100 gols anotados nas categorias de base. O atleta, que já foi relacionado em cinco partidas entre os profissionais fez a sua estreia nesta quinta-feira.

Ao anotar o gol, ele foi muito festejado pelos companheiros quando foi cumprimentar Filipe Luís à beira do gramado. "Ele encaixa muito bem no grupo", disse o treinador flamenguista. "Sinto como tivéssemos contratado um jogador. Ter um menino de 17 anos que entra sem medo é muito positivo".

Atenta ao mercado, a diretoria rubro-negra agiu rápido para não ser surpreendida. Diante do potencial do meia, o seu contrato foi renovado e expira agora em agosto de 2027 e a multa rescisória passou para 70 milhões de euros (algo em torno de R$ 450 milhões).