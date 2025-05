Ferroviária recebe Coritiba e tenta manter invencibilidade em Araraquara na Série B

A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será inaugurada nesta sexta-feira, com o duelo entre Ferroviária e Coritiba, a partir das 21h35. De volta para Araraquara, o time do técnico Vinícius Bergantin segue invicto na Arena Fonte Luminosa, diante de sua torcida.

Em dois jogos como mandante, soma uma vitória e um empate. Com seis pontos em cinco rodadas, a Ferroviária aparece na 10ª colocação, enquanto o Coritiba soma dez pontos e fecha o G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

Na Fonte Luminosa, a Ferroviária empatou com o Remo em 1 a 1 e vem de vitória diante do Atlético-GO, por 2 a 0. Pela frente, encara o Coritiba em uma tentativa de se aproximar do G-4, quatro pontos à frente.

Titular no miolo de zaga, Gustavo Medina valorizou a sequência de cinco jogos sem derrota em Araraquara na temporada. "A nossa casa claro que é um fator importante na Série B. Estamos vendo como o fator casa tem sido importante, muitos times têm feito seus pontos, e a gente preza muito por trazer esses três pontos na sexta-feira. Vamos jogar pra frente, com toda a certeza."

Sem atletas suspensos, Bergantin não vai contar com Denilson no setor ofensivo, que sofreu ruptura num dos ligamentos do joelho direito. A expectativa do treinador é voltar a contar com os atacantes Vitor Gabriel, Thayllon e Cauã Aguiar, todos em transição física.

Com três vitórias nos primeiros cinco compromissos pela Série B, o Coritiba soma a quarta melhor campanha, um ponto atrás do líderes Avaí e Cuiabá. Para encarar a Ferroviária, Mozart relacionou os mesmos 23 atletas da última rodada.

Depois de vencer o Operário por 2 a 0, no Couto Pereira, o volante Filipe Machado elogiou o trabalho do grupo. "É o coletivo que tem nos levado às vitórias, aos bons resultados e atuações. O tempo que tivemos para treinamento, as contratações depois da Copa do Brasil, conseguimos entender melhor o que o Mozart pedia, o que vem passando pra gente no dia a dia, e estamos entendendo o mais rápido possível, demonstrando isso nos jogos."

Mozart, mais uma vez, terá quatro desfalques. O goleiro Pedro Morisco aprimora a parte física, enquanto os atacantes Nicolas Careca e Everaldo seguem em transição e devem retornar em breve. Artilheiro da temporada com seis gols, o atacante Dellatorre ainda trata entorse no tornozelo e também está fora.