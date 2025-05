Ferreira perde pênalti, e São Paulo só empata com o Fortaleza em casa pelo Brasileirão

O São Paulo empatou mais uma no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, com direito à pênalti desperdiçado por Ferreirinha e vaias da torcida, o São Paulo ficou no empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, no Morumbis, pela sétima rodada do torneio nacional.

O duelo também marcou o retorno de Lucas aos gramados após quase dois meses. O camisa 7 do Tricolor paulista entrou na etapa final no lugar de Ferreira. O atacante não disputava uma partida desde o último dia 10 de março em função de um trauma no joelho direito.

Apesar de não ter conseguido a vitória, o São Paulo somou seu sexto empate e se manteve invicto no Brasileiro. O Tricolor foi aos nove pontos e ocupa a oitava colocação, mas pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Fortaleza aparece no 15ª posto, com sete pontos, e torce por maus resultados de Vitória, Atlético-MG, Santos e Grêmio para evitar terminar a rodada no Z4.

Agora, as duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pelo Grupo D, o São Paulo visita o Alianza Lima, do Peru, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva. Já o Fortaleza encara o Colo-Colo, do Chile, a partir das 21h30, na Arena Castelão, pelo Grupo E.

O jogo

A primeira oportunidade de gol veio aos seis minutos de jogo, pelo lado do Fortaleza. Pikachu cobrou escanteio na segunda trave e Kuscevic cabeceou, mas mandou pela linha de fundo.

Com oito minutos, Breno Lopes recebeu bola em profundidade, saiu cara a cara com Rafael e teve a chance de abrir o placar no Morumbis, mas demorou para finalizar e foi desarmado por Wendell bem na hora do chute. Quatro minutos depois, foi a vez do atacante bater de fora da área, mas para fora.

Aos 19 minutos, o Fortaleza chegou com perigo novamente em outro contra-ataque. Alisson perdeu e Breno Lopes arrancou com ela. O atacante virou o jogo e encontrou Lucero. O camisa 9 invadiu a grande área e bateu para o gol, porém Alan Franco desviou e ela foi pela rede do lado de fora.

Com 21 minutos, Matheus Alves tentou de voleio, mas pegou mal e mandou para fora. Quatro minutos depois, o São Paulo criou sua primeira chance mais clara de gol. Ferreira alçou bola para dentro da área e André Silva subiu de cabeça, mas pela linha de fundo.

Aos 47 minutos, o São Paulo quase inaugurou o marcador no Morumbis. Alisson cobrou falta da entrada da área e mirou o ângulo direito do goleiro João Ricardo, mas viu a bola passar perto à trave e ir para fora.

No primeiro minuto da segunda etapa, o São Paulo teve, talvez, a melhor chance do jogo. André Silva lançou Lucas Ferreira em velocidade e saiu cara a cara com João Ricardo, mas o arqueiro levou a melhor no lance e defendeu. Minutos depois, o garoto arriscou de fora da área para nova defesa do goleiro do Fortaleza.

Com 14 minutos, André Silva fez o pivô e serviu lindo passe para Ferreira. O camisa 11 arrancou em velocidade, invadiu a grande área. Na hora de driblar o goleiro, o atacante foi derrubado por João Ricardo, e Wagner do Nascimento Magalhães assinalou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, mas o arqueiro do Fortaleza caiu no canto direito e defendeu.

Aos 29 minutos, o Fortaleza voltou a assustar o São Paulo. Pikachu recebeu do lado esquerdo da área e finalizou ao gol, porém a bola desviou e foi por cima do travessão. Com 40 minutos, Deyverson ficou com sobra de bola dentro da área e apareceu livre para finalizar, mas Ruan foi providencial e conseguiu o desvio.

Nos minutos finais do jogo, o São Paulo ainda finalizou de fora da área com Luciano, mas sem sucesso. Com isso, as equipes ficaram no empate sem gols pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 0 FORTALEZA

Data: 02 de maio de 2025, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Público: 39.502 torcedores



Renda: R$ 2.015.029,00

Cartões amarelos: Lucas Ferreira e Bobadilla (São Paulo) / João Ricardo e Gustavo Mancha (Fortaleza)



Cartão vermelho: nenhum

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Matheus Alves (Luciano) e Ferreira (Lucas); André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha (David Luiz) e Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Rossetto (Pochettino) e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Marinho).



Técnico: Juan Pablo Vojovoda