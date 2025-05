Estrela do OnlyFans estreia no boxe e detona rival: 'Incompetência'

Pilota e estrela do OnlyFans, a australiana Renee Gracie detonou Summer Perry, sua adversária no evento de boxe Podcast Royale Fight Night 2.0, realizado na última semana.

O que aconteceu

Gracie fazia sua estreia no boxe. A australiana disparou contra a adversária após a luta — Perry foi desclassificada por dar "golpes baixos". Ela tentou levar Renee ao solo e buscou uma mata-leão em determinado momento.

Quando cheguei lá, vi e percebi que estava lutando com alguém com zero experiência, que não tinha ideia do que estava fazendo. Quando notei, estava lutando MMA, com golpes de jiu-jitsu e chutes, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia qual seria o próximo plano de ação. Ela me empurrava e, com frequência, tentava puxar minha cabeça para baixo.

Enquanto eu era espancada e socada, eu ainda era xingada, chamada de 'idiota de merda'. Ela me disse: 'Vai se foder, sua imbecil de merda, vai se foder, sua vadia idiota'. Eu sinto que ela só queria me bater, levei isso para o lado pessoal quando ela começou a me criticar. Ainda acho que é pessoal, não sei se ela não gosta de mim, se ela não gosta de garotas do OnlyFans. Era pessoal, não precisava ser, mas ela conseguiu. Renee Gracie no TikTok

Gracie saiu frustrada apesar de vencedora do combate. Ela lamentou não poder demonstrar tanto o potencial — a luta foi encerrada no segundo round, quando Perry foi desclassificada.

Sinto-me insatisfeita porque não consegui mostrar do que sou capaz. Fui arrastada para um nível que estou tão acima que não é engraçado. Fui arrastada pela incompetência de outra pessoa e é realmente decepcionante. Renee Gracie

Quem é Renee Gracie?

Renee Gracie é australiana e tem 30 anos. Ela se destacou como pilota na categoria SuperCars, da Austrália e por sua conta na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans.

Gracie passou a investir no boxe há cinco meses. Desde então, ela posta detalhes da rotina de treinos em suas contas no Instagram e no TikTok.

Veja momentos da luta