Escalação: Memphis participa de treino e pode reforçar Corinthians contra o Inter

O elenco do Corinthians treinou firme na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e concluiu a preparação para o jogo contra o Internacional. O técnico Dorival Júnior pode contar com um reforço de peso para a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se de Memphis Depay. O atacante holandês participou das atividades com o restante dos companheiros e pode reforçar o Timão. Ele desfalcou a equipe diante do Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, pois vinha se recuperando de um trauma no pé e outro na perna direita.

Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Henrique ficará ausente dos gramados pelas próximas semanas. O jogador foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal, nesta sexta-feira, no Hospital Sírio Libanês. Ele se junta a Rodrigo Garro, que trata de dores no joelho direito.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon (José Martínez), André Carrillo e Igor Coronado; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto.

Dorival comandou um trabalho tático e ensaiou bolas paradas ofensivas e defensivas durante o treinamento desta manhã. O duelo com o Inter está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

Apesar da vitória sobre o Novorizontino, na última quarta-feira, o Corinthians vem de um dura goleada sofrida para o Flamengo, por 4 a 0, e ainda não engrenou no Brasileirão. O time ocupa a 12ª colocação da tabela, com sete pontos conquistados.