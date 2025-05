Em grande fase, Draper supera Musetti e encara Ruud na final do Masters de Madri

Em seu melhor momento no circuito profissional, o britânico Jack Draper garantiu mais uma final nesta temporada. Ele vai disputar a decisão do Masters 1000 de Madri, contra o norueguês Casper Ruud, após eliminar o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em quase duas horas de partida, nesta sexta-feira.

O tenista de 23 anos vai disputar no domingo sua primeira final de Masters sobre o saibro. Ele soma agora duas decisões neste nível de torneio. Antes de março deste ano, quando foi campeão em Indian Wells, ele nunca havia disputado uma final de Masters 1000 na carreira. Agora ele soma duas em apenas dois meses.

Com o resultado, ele se torna o segundo tenista entre aqueles nascidos a partir de 2000 a alcançar duas finais de Masters em superfícies diferentes numa mesma temporada - o primeiro foi o espanhol Carlos Alcaraz.

Embalado, o tenista britânico venceu 12 das suas últimas 14 partidas no circuito. A boa fase rendeu a entrada no Top 10 em março. Agora ele assegurou seu lugar no Top 5. A partir de segunda, vai figurar no quinto lugar, sua melhor colocação da carreira até agora.

No domingo, Draper vai buscar seu quarto título de nível ATP, o segundo do ano. Contra Ruud, atual 15º do ranking, o britânico fará um confronto inédito no circuito.

Nesta sexta, o número seis do mundo obteve uma quebra de saque logo no início do primeiro set e administrou a vantagem no placar até fechar a parcial. No segundo set, mais equilibrado, Draper e Musetti sustentaram com tranquilidade seus games de saque e precisaram definir o set no tie-break, com ligeira superioridade de Draper.