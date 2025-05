CBF não prioriza Jesus na seleção por causa de Neymar, afirma Lavieri

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não prioriza a contratação de Jorge Jesus para a seleção brasileira por causa de Neymar, opinou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Quem é o representante que está conversando com o Ancelotti em nome da CBF? É um parça do Neymar. E o Neymar pai e o Neymar filho têm uma influência gigantesca na seleção brasileira, gostemos ou não.

Só pode ser isso, é muito óbvio também. O Jorge Jesus está se atirando para a seleção e tem uma aprovação gigantesca. Qual é o único porém do Jorge Jesus? É a relação dele com o principal jogador.

Danilo Lavieri

Apesar de não atuar pela seleção há quase dois anos, Neymar ainda tem grande influência no vestiário.

Na visão do colunista, o pé atrás do craque com seu ex-técnico no Al-Hilal é o único motivo pelo qual a CBF ainda não fechou com o português.

Convivendo no dia a dia da seleção nos últimos tempos, os jogadores gostam e endeusam ele. Então, se o Neymar ligar pro Raphinha, ligar pro Vini Jr., e falar 'gente, esse Jorge Jesus não presta', o vestiário compra a bronca do Jesus. O Ednaldo sabe disso.

Não estou dizendo que eu concordo com isso, não estou de acordo, mas é a única explicação para o Jorge Jesus não ser a primeira opção.

Danilo Lavieri

Após ser eliminado na semifinal da Champions League Asiática, Jorge Jesus foi demitido do Al-Hilal e está livre no mercado.

