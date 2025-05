Dudu coleciona mais polêmicas que gols e soma nova saída pelos fundos

Dudu rescindiu seu contrato com o Cruzeiro após cerca de seis meses no clube e acumula polêmicas desde a volta aos gramados, em junho de 2024. O jogador passou dez meses afastado por causa de uma grave lesão no joelho.

O UOL lista a conturbada trajetória do camisa 7 desde a negociação frustrada com o Cruzeiro em junho de 2024 até rescisão com o time mineiro.

Negociação 'melada' em 2024

O Cruzeiro surpreendeu ao anunciar a contratação de Dudu em junho do ano passado. O clube informou na ocasião que já existia um "acordo" com o Palmeiras para o acerto definitivo.

O jogador sequer tinha voltado a campo após a lesão. O atacante foi relacionado pela primeira vez no dia 13 de junho, mas não entrou. O Cruzeiro anunciou o acerto dois dias depois.

O atacante, porém, voltou atrás após conversa com lideranças da Mancha Alviverde e irritou a presidente Leila Pereira. A mandatária chegou a dar uma entrevista afirmando que o ciclo de Dudu tinha acabado no Palmeiras e queria que ele não desistisse da saída.

Dudu permaneceu no Palmeiras, reestreou e se declarou ao clube paulista. O camisa 7 entrou em campo na vitória contra o Juventude e afirmou que "sempre vou estar ali para defender essa camisa como sempre fiz e com muito respeito e carinho".

Saída sem homenagens

Dudu não teve festa de despedida ou homenagens do Palmeiras. Até mesmo as fotos com seus troféus na Academia de Futebol foram canceladas.

O Alviverde fez uma postagem simples para anunciar a saída do jogador: "Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos", escreveu nas redes sociais.

O camisa 7 preferiu não receber uma homenagem da torcida organizada. Sua última partida pelo Alviverde foi na derrota para o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão. O jogador começou no banco de reservas e entrou no intervalo.

Na bronca com Abel

Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. [...] Eu estava treinando, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos [de não me utilizar] depois ele responde lá.

Dudu, em apresentação no Cruzeiro

O atacante teve 19 partidas pelo Palmeiras em 2024, sendo quatro delas como titular. Além disso, Dudu não saiu do banco de reservas em outras dez partidas.

Abel, porém, tinha deixado claro que Dudu teria que "apanhar o comboio". O português destacou ainda que "ninguém tem privilégios aqui".

Sempre que possível, vamos fazer com que ele tenha uma sequencia de jogos, para que realmente consiga voltar à forma dele. Mas não posso não deixar de dizer que ele vai entrar com o comboio já esta andando. Ele tem que dar a vida, apanhar o comboio. [...] Sempre que pudermos, vamos ajudá-lo. Ninguém tem privilégios aqui, dou tratamento igual a todos. Somos conscientes do trabalho que temos que fazer de forma coletiva, conto com todos. Precisamos que todos os jogadores sintam que são importantes e eles sabem disso, para mantermos esse espírito. Dependemos uns dos outros para atingir esse nível.

Abel Ferreira, em junho de 2024

Leila x Dudu

A presidente do Palmeiras afirmou que o atacante "saiu pela porta dos fundos". Na ocasião, ela comparou o fim de ciclo de Dudu ao de Rony.

Dudu não gostou e usou xingamento para rebater a mandatária alviverde. "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC", escreveu em postagem no Instagram.

Leila insinuou machismo de Dudu e resolveu processar o jogador. "Acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando", disse Leila ao sportv.

A presidente cobrou R$ 500 mil por danos morais, e Dudu afirmou que 'VTNC era Vim Trabalhar no Cruzeiro'.

Banco no Cruzeiro e nova polêmica

Dudu passou duas semanas na reserva, e reclamou em entrevista. Ele não foi escalado para começar jogando no empate com o São Paulo, na vitória sobre o Bahia e na derrota para o Bragantino — todos os confrontos pelo Brasileirão. Ao todo, atuou por 55 minutos no somatório dessas partidas.

Não me sinto bem [na reserva], né. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vindo e uma sequência boa e não sei por que o treinador optou. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar à posição. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores que entrarem desde o início fazer bons jogos.

Dudu, à Samuca TV

Na ocasião, o camisa 7 havia sido titular em 11 dos 17 duelos que disputou na temporada, mas perdeu espaço recentemente com o português Leonardo Jardim.

Afastamento e rescisão

Logo após a declaração, Dudu foi cortado da partida contra o Vasco. O time mineiro afirmou que o camisa 7 está fora da lista de relacionados por 'opção técnica'.

O técnico Leonardo Jardim negou que o corte teve relação com a entrevista: "O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação", afirmou.

Dudu chegou a ser afastado, e reintegrado, antes de optar pela rescisão do contrato. Ele deixa o time mineiro após 36 partidas e dois gols.