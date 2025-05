Perto do Atlético-MG, Dudu apaga postagens com a camisa do Cruzeiro

Perto de se tornar jogador do Atlético-MG, o atacante Dudu apagou as fotos que tinha com a camisa do Cruzeiro no Instagram horas após o clube anunciar a rescisão do contrato.

O que aconteceu

Dudu apagou as postagens hoje. O Cruzeiro confirmou a rescisão do contrato com o atacante no começo da tarde.

As postagens tinham "provocações". As fotos do jogador com a camisa do Cruzeiro tinham "#MaiorDeMinas" nas legendas.

Dudu manteve as publicações de outros clubes. O atacante ainda tem registros no Palmeiras e no Al-Duhail, do Qatar, por exemplo.

O jogador tem acerto encaminhado com o Atlético-MG. As conversas acontecem há alguns dias, e o Galo aguardava apenas a rescisão com o Cruzeiro para avançar de vez.

Dudu deixou o Cruzeiro pela porta dos fundos. Anunciado após sair do Palmeiras, o atacante jogou pouco, reclamou de ficar no banco e rescindiu o contrato. Ele não receberá os 100% da multa a que tinha direito pela quebra do vínculo.