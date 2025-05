Dorival resgata solidez defensiva e faz Corinthians passar ileso mesmo com dupla contestada

A vitória do Corinthians sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, já teve o dedo do técnico estreante, Dorival Júnior. O treinador alterou a formatação da equipe e promoveu ajustes defensivos que tornaram o Timão mais consistente no triunfo por 1 a 0.

O comandante escalou um time mesclado e mudou o desenho do meio-campo alvinegro. Ao invés do losango implementado por Ramón Díaz, a equipe atuou em um esquema de 4-1-4-1. Maycon assumiu o papel de volante e viu Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Talles Magno povoarem a região central, com Héctor Hernández no comando do ataque.

A mudança ajudou a compactar o setor de meio-campo e diminuir as chances adversárias. Apesar de não ser brilhante no ataque, o time mostrou-se mais seguro defensivamente e sofreu poucos sustos, mesmo jogando com uma dupla de zagueiros contestada pela torcida.

André Ramalho e Cacá não gozam de prestígio dos corintianos, mas passaram ileso em Novo Horizonte. O primeiro, inclusive, foi um dos destaques da partida com sete cortes, cinco duelos ganhos e 13 passes longos.

Ajustar o sistema defensivo era uma das principais missões de Dorival Júnior, uma vez que o Corinthians vinha sofrendo muitos gols ao longo da temporada. Com Ramón, a equipe levou 33 tentos em 29 partidas disputadas neste ano.

Em entrevista, Dorival já havia ressaltado a necessidade de encontrar um equilíbrio e estancar a sangria. Um dos principais objetivos era finalizar o jogo sem ser vazado.

"Nós tivemos coisas boas ofensivamente e muito mais defensivamente. Precisávamos. Era um momento delicado, precisávamos nos recuperar. De que maneira você encontra uma recuperação? O principal é não tomarmos gols. Aos poucos vamos construindo outras situações para ficarmos mais próximos do gol adversário. Precisamos de um equilíbrio maior, trabalhar melhor a posse de bola e ter mais paciência no campo ofensivo. Espero que possamos melhorar, tudo vai acontecer com calma", afirmou o comandante após estrear com vitória.

O Corinthians, agora, tem mais um dia de preparação antes de enfrentar o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.