Deiveson revela ajuste no camp após primeira derrota nos galos: "Treinei muito kickboxing"

Desde que migrou para os pesos-galos (61 kg), Deiveson Figueiredo apostou na luta agarrada para vencer seus adversários. E a estratégia surtiu efeito, com o brasileiro emplacando três triunfos consecutivos. Na mais recente aparição, porém, o jogo de grappling foi pouco efetivo diante de Petr Yan, e 'Daico' acabou sofrendo sua primeira derrota na nova categoria. Atento aos detalhes, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC revelou que, desde então, fez ajustes em seus treinos e passou a focar mais na evolução de sua trocação.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Deiveson admitiu que ter sido superado em um confronto disputado majoritariamente em pé ligou um alerta no fim da temporada de 2024. Desta forma, disposto a voltar à coluna das vitórias neste sábado (3), na luta principal do UFC Des Moines, diante de Cory Sandhagen, o brasileiro voltou suas atenções para uma modalidade em especial: o kickboxing.

"Cara (tirei como lição) treinar mais o meu kickboxing. Lutei contra um cara (Petr Yan) que treina muito muay-thai, tem as pernas soltas, uma velocidade de boxe boa e que não deixou eu colocar meu jogo em prática. A gente até imprimiu o jogo no início da luta, mas depois que ele saiu eu deixei de insistir. Então é treinar mais kickboxing e investir mais no meu jogo. Essas são as lições que tirei daquela luta. Treinei muito kickboxing e venho pronto para dar uma grande luta para ele (Sandhagen)", destacou o paraense.

Adversário versátil pela frente

Além de buscar afiar a trocação para evoluir como atleta, o cuidado com o setor também foi pensado para o duelo contra Sandhagen. Afinal de contas, o americano é dono de um estilo bastante versátil dentro do octógono. Para driblar uma possível diferença de agilidade no octógono contra um rival quatro anos mais jovem, Deiveson planeja se expor parcialmente para, em seguida, conseguir conectar seus principais ataques.

"Vou entregar um lutão. (Cory) é um cara versátil, que se movimenta muito. Tudo que preciso é quebrar isso nele e dar o bote. Pode ser nocauteado ou finalizado. Certamente ele não vai deixar eu agarrar ele, porque sabe que posso finalizar. Mas é um cara que se movimenta muito, toca muito. É versátil nos ataques. Varia muito de posições atacando. Tenho que estar muito esperto com isso. Treinei muito kickboxing, principalmente as movimentações, para acompanhar o ritmo dele. Para eu (conseguir) tocar nele, tenho que deixar ele vir até mim. Aí vou colocar as mãos duras nele para nocautear", projetou 'Daico'.

Deiveson e Cory chegam em situações parecidas para a luta principal do UFC Des Moines. Após emplacarem três triunfos, ambos acabaram superados na última rodada. Número 5 e 4 do ranking, respectivamente, o brasileiro e o americano podem se aproximar de uma disputa de título em caso de vitória neste sábado.

