Deiveson Figueiredo bate o peso e confirma luta principal do UFC Des Moines

Na manhã desta sexta-feira (2), foi realizada a pesagem oficial do UFC Des Moines. Durante a cerimônia, os 24 atletas escalados para os 12 combates programados passaram pelo palco para confirmarem suas respectivas participações. O primeiro a enfrentar a balança foi justamente um dos protagonistas do show: Deiveson Figueiredo (veja abaixo ou clique aqui). Sem sustos, 'Daico' cravou 61,2 kg, oficializando a luta principal do evento contra Cory Sandhagen.

Adversário do brasileiro, Sandhagen subiu ao palco mais para a reta final da pesagem, mas também sem nenhum tipo de empecilho para atingir o limite da categoria. Com um semblante tranquilo, o americano surgiu com 61,4 kg na balança - cerca de 200 gramas mais pesado que Deiveson. Atuais número 4 e 5 do ranking, respectivamente, Cory e Daico duelam no 'main event' para eventualmente se aproximarem de uma disputa de título na categoria.

Brasil no UFC Des Moines

A presença do 'Esquadrão Brasileiro' no evento deste sábado é modesta, se comparada a outras edições, com apenas uma dupla em ação. Além de Deiveson, que lidera o show, Marina Rodriguez também compete no card preliminar. Disposta a voltar à coluna das vitórias, a striker gaúcha despontou com 52,3 kg na balança (veja abaixo ou clique aqui) - mesma marca aferida pela sua adversária, a canadense Gillian Robertson.

Co-main event

A segunda luta em ordem de importância do UFC Des Moines promete brindar os fãs com um duelo de luta agarrada do mais alto nível. Fenômeno do wrestling e invicto no MMA, Bo Nickal subiu na balança com 84,1 kg. Seu adversário, Reinier De Ridder, especialista em jiu-jitsu e ex-bicampeão do ONE, aferiu a mesma marca, oficializando o aguardado confronto.

Drama com o 'Argentino Gente Boa'

Se na teoria o Brasil terá somente dois atletas em ação no UFC Des Moines, na prática, alguns fãs podem considerar que na verdade são três. Afinal de contas, Santiago Ponzinibbio é um velho conhecido do MMA nacional. E até por isso o 'Argentino Gente Boa' deu um susto nos torcedores sul-americanos, ao ser o último lutador a subir ao palco para a pesagem. Em cima da balança, porém, o atleta da American Top Team cravou 77,1 kg e confirmou seu duelo contra Daniel Rodriguez.

Confira abaixo todos as marcas aferidas na pesagem:

Cory Sandhagen (61,4 kg) x Deiveson Figueiredo (61,2 kg)

Reinier De Ridder (84,1 kg) x Bo Nickal (84,1 kg)

Santiago Ponzinibbio (77,1 kg) x Daniel Rodriguez (77,3 kg)

Montel Jackson (61,6 kg) x Daniel Marcos (61,4 kg)

Cameron Smotherman (61,4 kg) x Serhiy Sidey (61,4 kg)

Jeremy Stephens (70,3 kg) x Mason Jones (70,5 kg)

Yana Santos (61,6 kg) x Miesha Tate (61,4 kg)

Ryan Loder (84,1 kg) x Azamat Bekoev (84,1 kg)

Marina Rodriguez (52,3 kg) x Gillian Robertson (52,3 kg)

Gaston Bolanos (61,4 kg) x Quang Lee (61,4 kg)

Thomas Petersen (113,3 kg) x Don'Tale Mayes (117,4 kg)

Juliana Miller (57,1 kg) x Ivana Petrovic (56,9 kg)

