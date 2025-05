Conmebol divulga datas e horários de jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

A Conmebol divulgou hoje as informações sobre os duelos pela 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecerão na próxima data Fifa, que terá duração do dia 2 ao dia 10 de junho.

O primeiro compromisso do Brasil será contra o Equador. A Canarinho visita o rival para um embate no dia 5 de junho, que acontecerá no Estádio Monumental de Guayaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, a pentacampeã receberá o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.

¡Calendario oficial para las fechas 15 y 16 de las #EliminatoriasSudamericanas! ?? Calendário oficial para as rodadas 15 e 16 das #EliminatoriasSudamericanas! ??#CreeEnGrande | #AcrediteSempre ? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 2, 2025

Apesar das datas e horários definidos, as informações dos confrontos estão sujeitas a sofrer mudanças caso necessário.

Ainda sem treinador após a demissão de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira busca vitórias para se reabilitar depois da goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, e também para garantir a classificação para a Copa.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias com 21 pontos. Em caso de dois triunfos da equipe no próximo mês, a Amarelinha terá grandes chances de disputar as 17ª e 18ª rodada da competição com vaga certa no torneio mundial.

Veja confrontos da 15 e 16 rodada das Eliminatórias Sul-Americanas:

15ª rodada

05/06 - Paraguai x Uruguai - 20h - Estádio Defensores del Chaco

05/06 - Equador x Brasil - 20h - Estádio Monumental de Guayaquil

05/06 - Chile x Argentina - 22h - Estádio Nacional de Chile

06/06 - Colômbia x Peru - 17h30 - Estádio Metropolitano

06/06 - Venezuela x Bolívia - 19h - Estádio Monumental de Maturín

16ª rodada

10/06 - Bolívia x Chile - 17h - Estádio Municipal de El Alto

10/06 - Uruguai x Venezuela - 20h - Estádio Centenário

10/06 - Argentina x Colômbia - 21h - Estádio Monumental

10/06 - Brasil x Paraguai - 21h45 - Neo Química Arena

10/06 - Peru x Equador - 22h30 - Estádio Nacional do Peru.