Cuiabano coleciona bons números após um ano no Botafogo

Há um ano, o lateral Cuiabano chegava ao Botafogo repleto de expectativas. Vindo do Grêmio, onde não recebia muitas chances, o jovem jogador de 22 anos logo garantiu um espaço do time da até então treinador Artur Jorge e continua sendo utilizado atualmente por Renato Paiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Em mais de 365 dias no Glorioso, Cuiabano possui ótimos números: Em 45 disputados (sendo 30 como titular), são quatro gols marcados e seis assistências, totalizando dez participações em gols no período. De acordo com o Sofascore, o lateral conseguiu 29 passes decisivos e ganhou incríveis 224 duelos.

Além disso, ainda segundo o site especializado em estatísticas, Cuiabano conseguiu 83 desarmes e 54 interceptações, números que mostram porque é tão importante no Fogão, onde foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Com a Cuiabano à disposição do técnico Renato Paiva, o Botafogo se prepara para um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Glorioso visita o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h (de Brasília), pela sétima rodada da competição nacional.