Cruzeiro confirma rescisão imediata com Dudu, ex-Palmeiras

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro confirmou que chegou a um acordo com o atacante para a rescisão imediata do contrato.

"O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado", informou o Cruzeiro.

O ex-jogador do Palmeiras tinha vínculo com o Cruzeiro até o final de 2027. Sua contratação foi anunciada no início deste ano e custou R$ 23 milhões aos cofres do Cruzeiro.

O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado. ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 2, 2025

A saída de Dudu ocorre após uma declaração polêmica do atacante. Recentemente, o atleta revelou que estava insatisfeito como reserva no Cabuloso e que não sabia por que não era escalado como titular pelo técnico Leonardo Jardim.

Após a declaração, o jogador foi barrado do confronto diante do Vasco, no último domingo. Apesar disso, o treinador cruzeirense afirmou que a decisão foi uma opção técnica.

Dudu se despede do Cruzeiro com apenas dois gols em 17 partidas disputadas. Agora, o jogador está livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.